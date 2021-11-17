Объявление о конкурсе работ, представляемых на соискание премий Правительства Российской Федерации 2022 года в области науки и техники

В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации в области науки и техники, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 544, с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 20 августа 2014 г. N 833, от 16 июля 2015 г. N 713 , от 28 сентября 2018 г. N 1152 и от 24 октября 2020 г. N 833, Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники объявляет конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2022 года в области науки и техники.

Представление работ производится в соответствии с указанным Положением и Перечнем, образцами и требованиями, предъявляемыми к оформлению прилагаемых к работе на соискание премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники документов. Перечень размещается на сайтах "Российская газета" и Минобрнауки России.

Работы, оформленные в соответствии с изложенными в Перечне требованиями, принимаются в рабочие дни лично от авторов или их доверенных лиц в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по адресу: г. Москва, Брюсов переулок, д. 21, каб. 134, а также размещаются авторами на сайте "правпремии.рф" с даты публикации настоящего объявления в "Российской газете" до 20 февраля 2022 года.

В здании действует пропускная система. В связи с этим прием работ осуществляется строго по предварительной записи по телефону (за два дня).

Контакты для справок:

Синявская Анастасия Сергеевна, 8 (495) 547-12-59 (доб. 3815);

Терехина Алина Алексеевна, 8 (495) 547-12-59 (доб. 3823).

Электронная почта: pravpremii@minobrnauki.gov.ru.

Работы, оформленные с нарушением указанных требований, не принимаются. Представленные материалы на конкурс авторам не возвращаются.