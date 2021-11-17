Названы животные, которые могут переносить коронавирус

Ученые из Института экосистемных исследований Кэри выяснили, какие животные могут стать переносчиками коронавируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

С помощью метода машинного обучения специалисты построили трехмерные модели взаимодействия вируса с клетками 5,4 тысяч млекопитающих. У большинства позвоночных есть рецептор ACE2, который COVID-19 использует для проникновения в клетку. Но ранее было неизвестно, у каких животных он способен вступать во взаимодействие с рецептор-связывающим доменом (RBD) шипа вируса SARS-CoV-2.

Метод машинного обучения позволил отобрать около 500 видов, способных переносить вирус и при этом регулярно контактирующих с человеком. То есть, они могут заражаться сами и передавать вирус людям. Как отметили ученые, при таких переходах очень высок риск появления новых мутаций.

Высокий риск заражения и передачи коронавируса исследователи отметили у большинства приматов, некоторых непарнокопытных, ленивцев, норок, муравьедов, панголинов и домашних кошек. Также в список попали летучие мыши, некоторые грызуны, животные, являющиеся объектами охоты, например, пятнистый олень и азиатский буйвол и другие.

Как отметили специалисты, варианты вируса, которые мутируют при межвидовых переходах могут быть более опасными для человека и наоборот - мутации, возникшие в человеческой популяции способны представлять угрозу для животных, которые были устойчивы к исходному штамму.