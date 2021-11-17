Не менее семи человек погибли в результате второго взрыва в Кабуле

По предварительным данным, пассажирский микроавтобус подорвали в районе Дехбори в западной части города. Менее чем за час до этого аналогичная трагедия произошла в районе Даште-Барчи также на западе столицы. В результате этого взрыва погибли четыре человека и еще двое получили ранения.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), установившее контроль над страной, пока никак не комментировало произошедшее.