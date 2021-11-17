Новый закон пропишет список запрещенных условий в договорах с потребителями

Госдума готовит к первому чтению законопроект, детально прописывающий список недопустимых условий в договорах с потребителями. Предлагаемые новации призваны защитить граждан от навязанных услуг. С инициативой выступило правительство России.

Если нам предлагают купить слона вместе с какой-то нужной нам вещью, то мы вправе от слона отказаться. Фото: iStock

По закону потребитель может в любое время отказаться и от уже купленной дополнительной услуги при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Однако проблема в том, что сегодня гражданину приходится долго и тяжело судиться за свои права. А отказаться от "щедрого предложения" заранее нет возможности. Потому никто договариваться с человеком не собирается. Либо плати и уходи, либо просто уходи.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что на практике нередко в договоры с потребителями включаются условия, которые противоречат закону и неоднократно признавались в судах недопустимыми.

"Подготовленный законопроект повышает гарантии защиты прав потребителей и предусматривает перечень условий, ущемляющих их права. Инициатива запрещает отказывать человеку в исключении из договора неправомерных условий", - пояснил он.

Иными словами, теперь не придется спорить по каждому пункту, насколько он допустим. В законе все пропишут настолько конкретно, что спорить, по сути, будет не о чем. Как подчеркнул Владимир Груздев, инициатива предусматривает сроки компенсации потребителям убытков, возникших из-за включения в договор неправомерных условий. Требования о возмещении убытков подлежат удовлетворению в течение 10 дней со дня их предъявления потребителем. Для коммерсантов делать вид, что не знают и не понимают законы, будет себе дороже.

11,1 миллиарда взыскано судами в пользу потребителей за 6 месяцев 2021 года. По данным Судебного департамента при Верховном суде России

Председатель правления АЮР также пояснил, что относится к недопустимым условиям. "Например, установление фейсконтроля в различных развлекательных заведениях, когда администрация наделяет себя правом пускать или не пускать людей по собственному усмотрению. Нельзя также ограничивать потребителя в способе защиты нарушенных прав. Так, в одном из случаев сеть спортивных магазинов в правилах оборота подарочных карт включала условие, что подарочные карты не подлежат возврату. Суд признал это условие ущемляющим права потребителей", - резюмировал он.

Всем, кто хочет заработать на нас, простых гражданах, придется запомнить: бизнес должен быть ненавязчивым. Нельзя заставлять человека покупать больше, чем ему нужно, не то, что ему нужно, и то, что ему совсем не нужно.

Кстати

Список запретных условий

Каждый, кто хочет заработать на услугах для граждан, должен помнить важные "нельзя":

- Нельзя вводить штрафы и неустойки для клиентов.

- Нельзя вводить фейсконтроль: обслуживать или не обслуживать кого-то по собственному усмотрению.

- Нельзя навязывать дополнительные платные услуги.

Всего в законопроекте перечислено 13 условий, но подчеркнуто, что список может быть расширен.