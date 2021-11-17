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17.11.2021 06:30
Рубрика: Экономика

Новый закон пропишет список запрещенных условий в договорах с потребителями

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 261(8612)
Госдума готовит к первому чтению законопроект, детально прописывающий список недопустимых условий в договорах с потребителями. Предлагаемые новации призваны защитить граждан от навязанных услуг. С инициативой выступило правительство России.
Если нам предлагают купить слона вместе с какой-то нужной нам вещью, то мы вправе от слона отказаться. Фото: iStock Если нам предлагают купить слона вместе с какой-то нужной нам вещью, то мы вправе от слона отказаться. Фото: iStock
Если нам предлагают купить слона вместе с какой-то нужной нам вещью, то мы вправе от слона отказаться. Фото: iStock

По закону потребитель может в любое время отказаться и от уже купленной дополнительной услуги при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Однако проблема в том, что сегодня гражданину приходится долго и тяжело судиться за свои права. А отказаться от "щедрого предложения" заранее нет возможности. Потому никто договариваться с человеком не собирается. Либо плати и уходи, либо просто уходи.

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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что на практике нередко в договоры с потребителями включаются условия, которые противоречат закону и неоднократно признавались в судах недопустимыми.

"Подготовленный законопроект повышает гарантии защиты прав потребителей и предусматривает перечень условий, ущемляющих их права. Инициатива запрещает отказывать человеку в исключении из договора неправомерных условий", - пояснил он.

Иными словами, теперь не придется спорить по каждому пункту, насколько он допустим. В законе все пропишут настолько конкретно, что спорить, по сути, будет не о чем. Как подчеркнул Владимир Груздев, инициатива предусматривает сроки компенсации потребителям убытков, возникших из-за включения в договор неправомерных условий. Требования о возмещении убытков подлежат удовлетворению в течение 10 дней со дня их предъявления потребителем. Для коммерсантов делать вид, что не знают и не понимают законы, будет себе дороже.

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Председатель правления АЮР также пояснил, что относится к недопустимым условиям. "Например, установление фейсконтроля в различных развлекательных заведениях, когда администрация наделяет себя правом пускать или не пускать людей по собственному усмотрению. Нельзя также ограничивать потребителя в способе защиты нарушенных прав. Так, в одном из случаев сеть спортивных магазинов в правилах оборота подарочных карт включала условие, что подарочные карты не подлежат возврату. Суд признал это условие ущемляющим права потребителей", - резюмировал он.

Всем, кто хочет заработать на нас, простых гражданах, придется запомнить: бизнес должен быть ненавязчивым. Нельзя заставлять человека покупать больше, чем ему нужно, не то, что ему нужно, и то, что ему совсем не нужно.

Кстати

Список запретных условий

Каждый, кто хочет заработать на услугах для граждан, должен помнить важные "нельзя":

- Нельзя вводить штрафы и неустойки для клиентов.

- Нельзя вводить фейсконтроль: обслуживать или не обслуживать кого-то по собственному усмотрению.

- Нельзя навязывать дополнительные платные услуги.

Всего в законопроекте перечислено 13 условий, но подчеркнуто, что список может быть расширен.

Волгоградский суд разрешил клиентке отключиться от ненужных сервисов банка

Текст: Владислав Куликов
Волгоградский областной суд в обзоре судебной практики разъяснил: гражданин вправе в любой момент отказаться от дополнительных сервисов банка для обслуживания кредита.

Жительницу Волгограда, гражданку Е., обратившуюся в банк за кредитом, банкиры уговорили подключить сервис-пакет "Финансовая защита", стоивший 66 тысяч рублей. Всего в качестве кредита ей было выдано 499 тысяч рублей под 19,7 процента годовых сроком на 51 месяц.

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Но из почти полумиллиона 66 тысяч банкиры сразу списали за навязанную услугу. Из-за процентов для должницы в конечном счете 66 тысяч превратились бы примерно в 120 тысяч. Но женщина передумала и решила остаться беззащитной, но с деньгами.

Банкиры, в свою очередь, отказались добровольно отключать услугу, ссылаясь на то, что пистолет у виска женщины никто не держал, она, мол, добровольно подписалась. Однако областной суд объяснил, что дополнительные услуги - не цепи, человек вправе сбросить их в любой момент.

Покупатель автомобиля вправе в любой момент отказаться от услуг техпомощи

Текст: Владислав Куликов
Московский областной суд сделал разъяснение: потребитель, заключивший одновременно с покупкой машины договор о технической помощи на дорогах, вправе в любое время отказаться от его исполнения. Для этого достаточно будет возместить другой стороне фактически понесенные ею расходы.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В качестве примера в бюллетене Московского областного суда приведено дело гражданина К., которого в автосалоне заставили вместе с автомобилем купить еще услугу технической помощи на дорогах. Полис на два года стоил 107 тысяч рублей. Без этого человеку отказывались продавать машину, так что выбор у человека был простой: либо покупай с довеском, либо уходи. Гражданин выбрал третий путь: оплатить, но потом отказаться. Ведь строго по закону он был прав.

Фото: Istock
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"Истец, не воспользовавшись услугами помощи на дорогах и желая в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, направил ответчику письменное уведомление с требованием о возврате денежных средств, уплаченных по договору, - рассказывают в Московском областном суде. - Поскольку требование К. не было удовлетворено ответчиком в добровольном порядке и ответчиком не представлено доказательств фактически понесенных расходов по исполнению договора, судебная коллегия пришла к выводу о взыскании с ответчика в пользу К. денежных средств, уплаченных по договору, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов".

Иными словами, коммерсанты, считавшие себя ушлыми, в конечном счете оказались должны человеку гораздо больше, чем взяли с него. Проще было сразу вернуть деньги. Или вообще не навязывать своих услуг.

Экономика Товары и цены Власть Право Юрконсультация Защита прав потребителей

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