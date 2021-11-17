Новым главой исполкома "Единой России" станет Александр Сидякин

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил руководителю администрации главы Башкирии Александру Сидякину возглавить центральный исполком партии.

"Надеюсь, что под вашим руководством политическая линия, которую "Единая Россия" проводила и проводит все эти годы, будет успешно воплощаться в жизнь. Это касается и исполнения конкретных решений, и выполнения народной программы, с которой наша партия победила на выборах", - сказал Медведев.

Он добавил, что подпишет представление, чтобы назначить Сидякина временно исполняющим обязанности до проведения съезда партии. Решение по этому вопросу будет принято на президиуме генсовета "ЕР". Окончательно кандидатура будет утверждена на съезде партии.

Сидякин сменит на посту руководителя исполкома "ЕР" Александра Борисова, который был избран депутатом Госдумы.