Обьявлен лонг-лист ХХ юбилейной кинематографической премии "Золотой Орел"

Статуэтка национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год "Золотой Орел". Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Нововведением этого года станет добавление номинации "Лучший сериал онлайн-платформы", а категория "Лучший ТВ-сериал" будет объединена в единую номинацию без указания количества серий. Также в этом году упраздняется номинация "Лучший зарубежный фильм в российском прокате", что понятно - в условиях пандемии прокат сложился не такой, как было запланировано.

Еще одна новость от "Золотого Орла" - председателем Экспертного совета станет киножурналист, ведущий программы "Индустрия кино" Иван Кудрявцев. Шорт-лист премии будет определен по итогам первого тура голосования.

Напомним, что на соискание Премии за 2021 год рассматриваются: отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021-го (а также все фильмы предшествующего года, которые по тем или иным причинам не были рассмотрены на соискание премии по итогам 2020 года). А также - телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 декабря 2020-го по 30 ноября 2021 года.

В категории "Лучший фильм" на суд экспертов выносятся такие картины, как "Батя", "Девятаев", "Иван Денисович", "Капитан Волконогов бежал", "Конек-Горбунок", "Купе номер 6", "Нуучча", "Море волнуется раз", "Медея", "Майор Гром. Чумной доктор", "Огонь", "Пальма", "Серебряные коньки" и другие. Всего 33 наименования.

В категории "Лучший телесериал" фигурируют "Угрюм-река" и "Обитель", "Чики" и "Казанова", "Грозный" и "Оптимисты. Карибский кризис", "Седьмая симфония", "В клетке" и другие. Всего 13 наименований.

В категории "Лучший сериал онлайн-платформ" - 23 проекта. Среди них - "Медиатор" и "Вертинский", "Пингвины моей мамы" и "Коса", "Клиника счастья" и "За час до рассвета", "Вампиры средней полосы", "257 причин, чтобы жить", "Псих", "Топи", "Хороший человек" и другие.

28 проектов включены в категорию, посвященную документальным фильмам. 41 - в посвященную короткометражным картинам. 40 анимационных проектов - кто из них попадет в номинацию? Выбор, как и в остальных случаях, непростой. Всего экспертам предстоит выбрать лучших в 22 номинациях и на первом этапе сформировать короткий список.