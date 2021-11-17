Обрезки жира и канцерогены: Онколог назвал опасную еду на каждом столе

Доказано, что около 80% всех форм рака ассоциируются с воздействием канцерогенов. С точки зрения пагубного влияния на организм одним из самых опасных продуктов, который бывает на столе у большинства россиян, является копченая колбаса.

"Каждая шестая смерть на планете ассоциирована с развитием онкологических заболеваний. Что касается копченой колбасы, то это продукт переработанного мяса, который представляет собой обрезки жира, которые смешали с усилителями вкуса и так далее и нам преподнесли", - отметил хирург и онколог Иван Карасев, добавив, что колбаса не должна присутствовать в рационе человека постоянно.

Врач отметил, что если позволять себе немного копченого продукта в выходной или по праздникам, то вреда организму это не принесет. Если же есть колбасу постоянно, то важно понимать, что существует накопительный эффект, который может грозить развитием рака, уточнил Карасев.

"Любая колбаса это не натуральный продукт, который содержит минимальное количество витаминов, микроэлементов и так далее. По сути, это балластный продукт питания", - предупредил онколог.

Отмечается также, что наиболее опасны с точки зрения воздействия на организм канцерогенов, продукты горячего копчения. Холодное копчение в этом смысле менее опасно.