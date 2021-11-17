Обыски по делу о мошенничестве прошли у проректора и финдеректора РАНХиГС

Обыски по делу о мошенничестве прошли у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимира Федотова, а также финансового директора учебного заведения Александра Ефремова.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следственные действия, которые проводятся в домах Ефремова и Федотова, связаны с делом бывшей заместителя главы Министерства просвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.

Обыски проводят по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Федотов и Ефремов сейчас проходят свидетелями по делу Раковой и Зуева.