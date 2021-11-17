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17.11.2021 20:52
Рубрика: Происшествия

Обыски по делу Раковой прошли у проректора и финдиректора РАНХиГС

Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
В домах проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Ивана Федотова, а также финансового директора учебного заведения Александра Ефремова прошли обыски.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Следователи нагрянули к руководителям РАНХиГС в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Обыски прошли в рамках расследования дела по крупному мошенничеству, связанному с фиктивным трудоустройством в академию.

Фото: Пресс-служба Тверского суда/РИА Новости
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Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следственные действия в отношении Ефремова и Федотова также связаны с делом бывшей заместителя главы министерства просвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.

Сейчас Иван Федотов и Александр Ефремов проходят свидетелями по этому громкому уголовному делу.

Напомним, что дело в отношении экс-замглавы Минпросвещения России Марины Раковой, бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования Евгения Зака, Максима Инкина, Артура Стеценко, а также исполнительного директора "Шанинки" Кристины Крючковой связано с фактами мошенничества.

Фигуранты дела подозреваются в хищении более 21 миллиона рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Эти средства были выделены в рамках реализации национального проекта "Образование".

По версии следствия, Ракова, возглавлявшая в 2019 году фонд, пролоббировала выделение ему бюджетных средств. Деньги были предназначены на госконтракты в рамках проекта "Учитель будущего".

Для исполнения контрактов в качестве субподрядчика фонд привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук.

Все фигуранты этого дела сейчас под стражей.

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