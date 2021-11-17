Онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" поможет школьникам усвоить ПДД

Травматизм на дорогах - одна из главных причин детской инвалидизации и смертности, сообщают в Минздраве России. Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" поможет школьникам лучше узнать правила дорожного движения и более уверенно чувствовать себя в качестве пешехода, за рулем велосипеда или самоката.

Онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" продлится до 19 ноября на образовательной платформе "Учи.ру", говорится в сообщении Минздрава. Предназначена она для учеников 1-9-х классов школ. Цель - повысить дорожную грамотность детей, что является одним из механизмов профилактики детского дорожного травматизма и улучшения показателей общественного здоровья. Решение заданий, на что по условиям олимпиады отводится час времени, помогают детям понять, как лучше вести себя в качестве пешехода, а также за рулем самоката или велосипеда.

Большинство аварий с участием детей происходит по вине водителей транспортных средств. Абсолютные цифры, сколько детей погибает каждый год на дорогах, в Минздраве называть не стали. Но отметили, что по данным МВД, с 2011 по 2020 год количества ДТП, в которых пострадали дети, снизилось более чем на 17%. Однако эти показатели все еще остаются высокими. К тому же за девять месяцев 2021 года в стране число погибших в ДТП несовершеннолетних возросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.