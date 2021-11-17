Опубликована дипломатическая переписка Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции

МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы российской дипломатии Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом с целью избежать искажений позиции Москвы по встрече министров в рамках "нормандского" формата. Об этом сообщили в самом дипведомстве.

"Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил предать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции", - заявили на Смоленской площади.

В ведомстве также отметили, что в последнее время предпринимаются попытки исказить позицию Москвы, ее роль в урегулировании конфликта на востоке Украины и подходы к проведению возможной встречи министров в "нормандском" формате.