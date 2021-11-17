Пашинян: Ереван предлагает Баку подписать мирный договор

Армения предлагает Азербайджану подписать мирный договор. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, отвечая в парламенте на вопрос депутата об отношении к предложению Баку подписать мирный договор.

"Мы также предлагали и предлагаем Азербайджану подписать мирный договор… Когда мы говорим о необходимости полноценного восстановления переговоров, то наша цель - подписание мирного договора. Этому должна предшествовать работа по согласованию текста мирного договора. Это объемная работа, и мы не отказывались от этой работы. Считаем этот вопрос также нашей повесткой", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что именно подписание мирного договора является целью переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.