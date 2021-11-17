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17.11.2021 10:38
Рубрика: Власть

Патрушев: Афганистан - на пороге новой гражданской войны, обнищания и голода

Текст: Иван Егоров
Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу - оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод. Об этом 17 ноября в Москве заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев открывая ежегодную встречу секретарей Совбезов стран СНГ. По его словам, сегодня в Афганистане складывается беспрецедентно тяжелая обстановка - как в военно-политическом, так и в социально-экономическом отношении.
Фото: Petros Giannakouris/AP Фото: Petros Giannakouris/AP
Фото: Petros Giannakouris/AP

"Какие последствия будут для региона, прежде всего для стран СНГ, да и для всего мира в целом - прогнозировать трудно. Ясно, что они окажутся крайне негативными". - отметил Патрушев.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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По его мнению, особо важно не допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков.

"Имею в виду прежде всего попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ", - подчеркнул секретарь СБ РФ. После чего обратился к коллегам из Совбезов, с напоминанием, что такие инициативы нужно пресекать в соответствии с решениями, уже принятыми на высшем уровне.

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