Патрушев и Салливан обсудили меры повышения доверия между Россией и США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в среду телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливановм.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза России Евгений Аношин, во время беседы Патрушев и Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами.

Как отметил представитель Совбеза, переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

Напомним, что предыдущая очная встреча Патрушева и Салливана, которая прошла в мае в Женеве, тоже была финальной подготовкой перед встречей глав двух государств.