Патрушев: В мире продолжаются опасные эксперименты с вирусами и патогенами

Сегодня биологические риски обусловливаются событиями, связанными в первую очередь с деятельностью человека. Об этом на совещании секретарей Совбезов стран СНГ в Москве заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, к этим рискам в частности относятся опасные эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах. А также развитие генной инженерии, в том числе синтетической биологии, позволяющей играть геномом в преступных целях.

"Следствием этого процесса является устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных болезней и пандемий", - отметил Патрушев.

По его словам, решение вопросов предупреждений и угроз биологической безопасности в настоящее время является приоритетной задачей на самом высоком государственном уровне.

И в этой связи, как отметил секретарь Совбеза России, требуется выработка единых правил поведения на едином эпидемиологическом пространстве Содружества Независимых Государств.