Пенсии по потере кормильца начнут назначать проактивно с 2023 года

С 1 января 2023 года страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца несовершеннолетним будут назначать проактивно. Это значит, что лично обращаться за ними и подавать заявление не потребуется.

Выплаты начнутся автоматически в случае смерти родителя или законного представителя детей. Законопроект об этом разработал минтруд.

В министерстве пояснили, что сведения, необходимые для назначения пенсий, будут поступать в Пенсионный фонд из единого госреестра ЗАГС. Начислять их будут с того момента, как человек был признан умершим или пропавшим без вести. Согласно законопроекту решение о назначении пенсии должно быть принято в течение пяти дней после утраты кормильца несовершеннолетним.

Страховая пенсия полагается детям умершего, если у него был страховой стаж, то есть он ранее работал. В остальных случаях назначается социальная. Например, ее получают дети с момента своего рождения, если их родители неизвестны. Если несовершеннолетний имеет право на обе пенсии, то ему назначат по умолчанию ту, которая выше, то есть исходя из наиболее выгодного варианта пенсионного обеспечения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас пенсии потерявшим кормильца оформляются только по заявлению. Средний размер социальной пенсии по потере кормильца на начало 2021 года (считается раз в год) составляет 7,1 тысячи рублей, а средний размер социальной пенсии детям-сиротам, потерявшим обоих родителей, - 12,3 тысячи рублей. К пенсии, которая ниже прожиточного минимума в регионе, дополнительно выплачивается социальная доплата.

Страховая пенсия полагается детям умершего, если у него был страховой стаж

Средний размер федеральной социальной доплаты составляет 2,1 тысячи рублей, средний размер региональной социальной доплаты - 5,1 тысячи рублей. Уже с 1 января следующего года социальная доплата будет автоматически назначаться ко всем видам пенсий, которые ниже федерального или регионального прожиточного минимума.

Страховая пенсия рассчитывается по специальной формуле и зависит в том числе от стажа умершего кормильца.