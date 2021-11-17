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17.11.2021 13:24
Рубрика: Власть

В Кремле прокомментировали приостановку сертификации "Северного потока-2"

Текст: Кира Латухина
В приостановке сертификации "Северного потока-2" регулятором ФРГ нет политической подоплеки, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Энергокризис в Европе и реализация этого проекта не связаны, также сказал он.

"Сертификация "Северного потока 2" - достаточно сложный процесс, это было понятно с самого начала", - заметил Песков, подчеркнув, что компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора. "Будет создаваться новая компания, чтобы выполнять требования", - уточнил он.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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"Что касается энергетического кризиса, то, все-таки, это два процесса хотя и в одной области, но они не взаимозависимы", - продолжил пресс-секретарь президента. "С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения", - сказал он. "Мы убеждены, что сам по себе проект важен для Европы, он и для нас важен, и для европейских потребителей. А дальше это решение регулятора, мы не можем вмешиваться", - уточнил Песков. Говоря о сроках запуска проекта, он предложил адресовать вопрос не Кремлю, "а тем, кто принимает окончательное решение по его сертификации".

На вопрос, есть ли политическая подоплека в решении приостановить сертификацию, пресс-секретарь российского лидера ответил: "Абсолютно нет". "Действительно, есть определенные протоколы, нормы европейского законодательства на этот счет, и компания-оператор готова выполнить все требования законодательства, чтобы как можно скорее уже запустить этот важный для всех проект", - подчеркнул он.

Журналисты поинтересовались, может ли Россия увеличить поставки газа по существующим маршрутам, раз не будет поставок по "Северному потоку-2" в этом году, на что Песков пояснил, что это зависит от дополнительных заявок и готовности "Газпрома" их выполнить. "Это вопрос прямых контактов получателей и поставщика газа, это чисто коммерческий вопрос", - сказал он, заверив, что все контракты "Газпром" выполняет по максимуму, его надежность подтверждается ежедневно, "а дальше все это - предмет коммерческих переговоров".

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