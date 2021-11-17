Песков назвал способ стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе

Россия продолжит призывать Ереван и Баку к сдержанности. Единственный путь стабилизировать ситуацию - выполнять трехсторонние договоренности. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Активные усилия для прекращения огня в первую очередь прикладывал российский лидер Владимир Путин, подчеркнул Песков, напомнив, что накануне у него был телефонный разговор с премьер-министром Армении. "Возобновление боевых действий на границе вчера стало серьезным поводом для беспокойства, - заметил он. - Но благодаря посредническим усилиям российской стороны удалось призвать конфликтующие стороны к сдержанности". "Российская сторона и дальше будет это делать", - заверил пресс-секретарь президента РФ.

"Единственный путь стабилизации ситуации - это выполнение трехсторонних договоренностей, - продолжил Песков. - И мы считаем, что все стороны должны в первую очередь соблюдать взятые на себя обязательства, и это будет залогом не возобновления подобных инцидентов", - заключил он.