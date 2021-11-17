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17.11.2021 17:44
Рубрика: Экономика

Почему корпоративный номер нельзя использовать в личных целях

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
Если вы используете корпоративную SIM-карту для оплаты товаров в интернет-магазинах, заказа такси или доставки еды, то вашему работодателю в будущем станет известно о вас абсолютно все, так как SIM-карта может быть перевыпущена для дальнейшего использования, например, новым сотрудником.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Между тем половина россиян (43%) использует корпоративные номера для покупок в интернет-магазинах. Чуть меньше - 40% - использует корпоративные номера при оформлении услуг (доставка, заказ такси), сообщается в исследовании "АльфаСтрахование". 17% рассказали о том, что хотя бы раз подтверждали транзакции, используя при этом корпоративный номер телефона или адрес электронной почты. Более того, 48% россиян заявили, что не видят в этом никакой опасности.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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"Корпоративную SIM-карту желательно использовать исключительно в рабочих целях, принимая во внимание, что работодатель всегда вправе ее заблокировать, перевыпустить и передать другому сотруднику, например, в случае увольнения сотрудника или ухода в долгосрочный отпуск/декрет", - говорит Виктор Чебышев, эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского".

По словам специалиста, покупать через корпоративную симку нельзя еще по двум причинам. Во-первых, крупные интернет-магазины предлагают привязать (запомнить) банковскую карту, а во-вторых, такие магазины списывают деньги с карты без использования двухфакторной авторизации.

"Таким образом, если человек получает принадлежавший ранее другому корпоративный номер телефона, то у нового владельца есть шанс воспользоваться несанкционированным доступом в онлайн-магазины или сделать покупки с помощью этого номера", - рассказывает Чебышев.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров добавляет, что новый владелец корпоративного номера может легко восстановить доступ к мессенджерам, социальным сетям и другим сервисам.

Тем временем

Средняя скорость мобильного интернета в России в ноябре снизилась до 21,7 Мб/сек. Об этом говорится в исследовании TelecomDaily.

В октябре скорость мобильного интернета в сетях большой четверки (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2) составляла 24,3 Мб/сек. Снижение зафиксировано впервые с 2011 года, когда были запущены сети LTE.

В TelecomDaily считают, что это связано с ростом трафика и увеличением нагрузки на сети. За два года объем трафика в мобильных сетях вырос более чем на 110%.

Подготовил Михаил Загайнов

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