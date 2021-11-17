Почта "СОЮЗа": Снизилась ли стоимость проезда в поезде Минск - Москва

Кошелек

Снизилась ли стоимость проезда в поезде по маршруту Минск - Москва?

"Собираюсь на зиму забрать к себе пожилого отца, проживающего в деревне Минской области. В Минск лечу самолетом, а обратно планирую поездом, так как папа плохо переносит полеты. Сколько будет стоить проезд по железной дороге из Минска до Москвы? Анна Чернякевич, Подольск".

Белорусская железная дорога совместно c ОАО "Российские железные дороги" предложила в ноябре сезонное снижение стоимости проезда в поездах, курсирующих в сообщении с Россией, сообщили в пресс-центре БЖД. С девятого ноября билеты на поезда российского направления подешевели в среднем на 17 процентов в зависимости от расстояния поездки, типа вагона.

Если, к примеру, в начале ноября стоимость проезда по маршруту Минск - Москва в поездах № 4/3 и № 28/27 Брест - Москва составляла в купейном вагоне 195,32 белорусского рубля (примерно 664 российских), в плацкартном вагоне (на небоковом месте) - 107,79 белорусского рубля, то с девятого ноября 2021-го она составляет 162,40 и 90,24 белорусского рубля соответственно.

Такая скидка сохранится до середины декабря 2021 года.

Закон

Можно ли россиянину, переехавшему в Беларусь, ездить со своими правами?

"В начале будущего года переезжаю в Беларусь. Срок моего водительского удостоверения истекает в 2024 году. Смогу ли ездить по нему в Беларуси? Антон Резцов, Смоленская область".

Согласно Закону "О дорожном движении" от 5 января 2008 года граждане, переехавшие на ПМЖ в Беларусь и имеющие действительное водительское удостоверение, выданное иностранным государством, считаются не имеющими права управления автомобилем на территории Беларуси по истечении 90 дней с даты выдачи им паспорта гражданина Беларуси или вида на жительство до получения водительского удостоверения в Беларуси.

Недавно Палатой представителей Национального собрания Беларуси был принят во втором чтении проект Закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении". Он предусматривает ряд нововведений, в том числе касающихся возможности ездить по водительскому удостоверению РФ. Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Комаровский:

- Российские граждане согласно новому законопроекту получат право управлять транспортными средствами на территории нашей страны на основании своего национального водительского удостоверения до истечения срока его действия, причем независимо от получения ими вида на жительство или гражданства Республики Беларусь.

Природа

Сколько зубров живет сейчас в Беловежской пуще?

"Во время зимних школьных каникул планируем приехать семьей в Беларусь. Один из дней посвятим поездке в Беловежскую пущу. Сыновья-школьники очень хотят увидеть зубров. Слышал, что этих животных сейчас в пуще переизбыток и на них даже организуется охота. Так ли это на самом деле? Виктор Курьянчик, Санкт-Петербург".

Как сообщили в Национальном парке "Беловежская пуща", по результатам учета 2021 года популяция зубра европейского насчитывает 675 особей. И эта численность вдвое выше оптимальной, хотя еще 100 лет назад они были на грани исчезновения из-за охоты на них.

За всю историю возрождения зубра в белорусской части Беловежской пущи родилось более 2,5 тысячи зубрят, которые стали в дальнейшем основателями отечественных микропопуляций, а также пополнили генофонд 22 микропопуляций в шести других странах.

Зубры в Беларуси занесены в Красную книгу. Охотиться по закону можно на резерв­ный генофонд, куда относятся старые и больные животные. Решение выносит специальная комиссия, после чего охотник должен купить путевку. Службы нацпарка показывают охотнику, на какого зубра можно охотиться.

По данным "Белгосохоты", стоимость тура для охоты на зубра стартует с 4960 евро. В цену входят доставка в охотохозяйство и обратно в аэропорт, проживание и питание, оформление на ввоз или предоставление арендного оружия, сертификата на трофей. Главный трофей охоты - рога с черепом зубра.

Брак

На каких иностранках женятся белорусские мужчины?

"Подруга пригласила на свадьбу в Витебск. С будущим мужем-белорусом познакомилась в командировке. Расстояние в шесть тысяч километров от родины ее не испугало - через месяц переезжает на место жительства в Беларусь. Интересно узнать, как часто белорусы вступают в брак с женщинами из России? Мария Круглова, Улан-Удэ".

По данным Белстата за прошлый год, белорусы вступили в брак с 851 невестой из России. На втором месте оказалась Украина: с гражданками этой страны заключено 275 браков. 23 белоруса зарегистрировали брак с жительницами Литвы.

Чаще всего белорусские мужчины вступают в брак в 20-29 лет. Вместе с тем в прошлом году было зарегистрировано 1439 браков, в которых жениху исполнилось 60 лет и более. Средний возраст вступающих в брак впервые - 28,4 года, повторно - 41,9.