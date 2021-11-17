Подведены промежуточные итоги по нацпроекту "Наука и университеты"

На заседании комитета по национальному проекту "Наука и университеты" были рассмотрены промежуточные итоги реализации программы в 2021 году, включая кассовое исполнение и достижение контрольных показателей.

- На сегодняшний день кассовое исполнение нацпроекта составило почти 90%, реализовано 60 мероприятий из 66 запланированных. Важным фактором, который должен повлиять на результаты нацпроекта является работа по формированию новой государственной программы научно-технологического развития. Она находится на финальной стадии. Также запущена работа по созданию домена "Наука" на платформе "Гостех", - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Созданные сервисы должны обеспечивать прозрачность, прослеживаемость и эффективность расходов и получаемых результатов по итогам реализации мероприятий госпрограммы", - отметил он.

Участники заседания обсудили корректировку паспорта нацпроекта в соответствии с принятыми правительством стратегическими инициативами "Передовые инженерные школы" и "Платформа университетского технологического предпринимательства". Как отметил Чернышенко, результаты нацпроекта, касающиеся предоставления гранта талантливым специалистам по лучшим магистерским программам и созданию инструментов развития технологического предпринимательства, будут достигаться в рамках стратинициатив.

- В Минобрнауке уже завершена разработка проектов федеральных паспортов по инициативам "Передовые инженерные школы" и "Платформа университетского технологического предпринимательства". Их необходимо доработать с учетом замечаний Минэкономразвития и Минфина и представить в правительство до 5 декабря", - заявил Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что в рамках нацпроекта по поручению президента страны в этом году была запущена работа по созданию кампусов мирового уровня. На сегодняшний день отобраны восемь проектов, которые будут финансироваться в приоритетном порядке. При этом 50% финансирования будет осуществляться из бюджета и не менее 50% составят внебюджетные источники.

Большая работа ведется по поддержке молодых ученых. До конца года в России будет открыто 120 новых молодежных лабораторий, появятся 1,2 тысячи ставок научных исследователей. Их займут ученые в возрасте до 35 лет.

По словам замминистра науки и высшего образования Андрея Омельчука, в рамках национального проекта идет формирование инфраструктуры высшего образования. Было построено и введено в эксплуатацию пять общежитий, еще 36 объектов сейчас находятся в процессе реконструкции. Активно развиваются экспедиционные исследования - было проведено 22 морские экспедиции, еще 12 запланировано. В них приняло участие 520 человек, в основном молодые специалисты.

В работе заседания также участвовали замминистра финансов Михаил Котюков, замминистра экономического развития Владислав Федулов, вице-президент РАН Алексей Хохлов, представители ведущих вузов страны.