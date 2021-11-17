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17.11.2021 23:54
Рубрика: В мире

Politico: Спонсоры-либералы вложили $410 млн, чтобы не допустить избрания Трампа

Текст: Максим Макарычев
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Группа спонсоров-либералов, включая Сороса, выделила колоссальные 410 миллионов долларов в 2020 году, помогая демократам не допустить переизбрания тогдашнего президента Дональда Трампа и вернуть им контроль над сенатом. Группа, известная как фонд Sixteen Thirty Fund (Фонд Шестнадцать тридцать), в частности, финансировала критические статьи против Трампа и некоторых сенаторов-республиканцев, а также массовые агитационные кампании в поддержку демократов, отмечается в документе, который оказался в распоряжении издания Politico. При администрации Трампа средства, которые оказались в распоряжении фонда, резко возросли за несколько лет: от нескольких десятков миллионов долларов в год до сбора и расходования сотен миллионов, как в 2020 году.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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Многомиллионные гранты фонда "Шестнадцать тридцать" распределялись и организациям левого толка, которые боролись против кандидатов в Верховный суд, предложенных Трампом, способствовали организованному противодействию республиканской политике в области налогообложения и здравоохранения. "В целом это одна из крупнейших машин по сбору средств, с которыми я когда-либо сталкивался, - сказал Роберт Магуайр, главный исследователь центра CREW и эксперт по политическим некоммерческим организациям. - Мне действительно сложно назвать какую-либо другую группу, особенно в последнее время, которая могла бы конкурировать с ней"

Общий сбор средств Sixteen Thirty Fund в 2020 году составил почти 390 миллионов долларов, это почти в три раза больше, чем примерно 140 миллионов долларов, собранных фондом в 2018 и 2019 годах. Половина средств поступила всего от четырех доноров, которые внесли взносы в размере 86,2 миллиона долларов, 52,7 миллиона долларов (в форме акций), 45,7 миллиона долларов и 45 миллионов долларов, соответственно. Еще четыре донора пожертвовали от 10 до 20 миллионов долларов, а еще 27 - от 1 до 5,3 миллиона долларов. Как некоммерческая организация Sixteen Thirty Fund не обязан раскрывать имена своих доноров, даже если они тратят значительные суммы на политические и лоббистские проекты. Фонды открытого общества, основанные небезызвестным Соросом, перечислили почти 17 миллионов долларов в виде грантов на 2020 год Фонду Sixteen Thirty. Самые большие расходы фонда Sixteen Thirty в 2020 году в сумме 129 миллионов долларов были направлены организации America Votes, которая занимается регистрацией и явкой избирателей, и сотрудничает с другими политическими группами либерального толка.

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