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17.11.2021 16:42
Рубрика: Общество

Попова рассказала, кого обязательно будут тестировать на коронавирус

Текст: Елена Манукиян

Всех пациентов с признаками ОРВИ будут проверять на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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"Решение главного санитарного врача уже принято, все пациенты с клиникой ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирус, чтобы мы не упустили таких больных", - сказала она на совещании у президента.

Попова также сообщила, что количество тестирований на COVID-19 уже увеличено в 1,5 раза.

По словам главы Роспотребнадзора, впервые на этой неделе заболеваемость коронавирусом начала снижаться. В среднем она сократилась на 2,5%. Больше всего спад заболеваемости наблюдается в Москве - на 23%. Она подчеркнула, что это результат принятых мер, в том числе нерабочих дней. Помимо уменьшения числа заболевших коронавирусом также сократилось число больных ОРВИ и гриппом.

Попова напомнила о необходимости соблюдать противоэпидемиологические меры, в том числе - носить маски в общественных местах. Она также обратила внимание, что на сегодняшний день в 77 регионах введены ограничительные мероприятия с QR-кодами.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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