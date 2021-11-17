Попова рассказала, кого обязательно будут тестировать на коронавирус

Всех пациентов с признаками ОРВИ будут проверять на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Решение главного санитарного врача уже принято, все пациенты с клиникой ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирус, чтобы мы не упустили таких больных", - сказала она на совещании у президента.

Попова также сообщила, что количество тестирований на COVID-19 уже увеличено в 1,5 раза.

По словам главы Роспотребнадзора, впервые на этой неделе заболеваемость коронавирусом начала снижаться. В среднем она сократилась на 2,5%. Больше всего спад заболеваемости наблюдается в Москве - на 23%. Она подчеркнула, что это результат принятых мер, в том числе нерабочих дней. Помимо уменьшения числа заболевших коронавирусом также сократилось число больных ОРВИ и гриппом.

Попова напомнила о необходимости соблюдать противоэпидемиологические меры, в том числе - носить маски в общественных местах. Она также обратила внимание, что на сегодняшний день в 77 регионах введены ограничительные мероприятия с QR-кодами.