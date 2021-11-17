Посольство Беларуси в Брюсселе опровергло сообщения о поджоге

Белорусское посольство в Брюсселе опровергло сообщение о поджоге его здания. Появившиеся в новостях данные об этом касаются инцидента, который произошел еще летом. От этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

"В посольстве все в порядке​​​. По какой-то причине новость, которая относилась к инциденту, произошедшему в августе, оказалась среди сегодняшних", - сообщил источник.

По его словам, скорее всего произошел технический сбой на сайте посольства.

Ранее на сайте диппредставительства появилось сообщение о том, что оно временно приостанавливает прием граждан из-за поджога здания неизвестными.