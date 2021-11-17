Продукты «Маревен» получили золотые награды в конкурсе «Гарантия качества 2021»

Компания "Маревен" вошла в число лучших производителей-участников международного конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества-2021". По итогам конкурса продукция производства компании под брендами "Роллтон" и BIGBON завоевала 5 золотых и 13 серебряных медалей, а также награждена почётными дипломами.

Мероприятие проводилось Федеральным научным центром пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства и Минпромторга РФ. В ходе глобальной оценки качества ведущие эксперты страны изучили и дали свою оценку свыше 900 образцам в 29 категориях. Все представленные продукты прошли органолептическую оценку продукта, проведённую аттестованными дегустаторами 10 научно-исследовательских институтов пищевой отрасли, лабораторные исследования в аккредитованных лабораториях и оценку маркировки. Участие в конкурсе приняли свыше 130 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей из 46 регионов страны и Республики Казахстан.

"На заводе Маревен уже много лет внедрена и поддерживается система управления качеством и пищевой безопасностью, подтверждаемая ежегодно аудитом компании SGS по стандартам ISO 9001 и FSSC 22000. Этот системный подход распространяется на весь жизненный цикл продукции: от разработки рецептуры и закупки ингредиентов до поставок и управления обратной связью от клиентов и потребителей. И конечно, постоянный контроль качества и безопасности: наша собственная лаборатория работает круглосуточно и проводит более 400 тысяч физико-химических и микробиологических анализов образцов сырья и упаковочных материалов, полуфабрикатов и готового продукта в год, и это не считая анализов, проводимых во внешних аккредитованных лабораториях. От слаженной работы всех участников цепочки производства продуктов питания, как единого механизма, зависит конечный результат - удовлетворенность потребителя, что для нас самое главное! Именно такой подход позволяет быть по-настоящему уверенными в качестве и безопасности наших продуктов" - Михаил Дегтерев, директор департамента качества компании "Маревен".

О компании

"Маревен Фуд Сэнтрал" - торгово-производственная FMCG* компания со 100% иностранными инвестициями, которая специализируется на разработке, производстве и продвижении широкого ассортимента продуктов питания. Это такие популярные бренды, как "Роллтон", BIGBON, "Петра", а также профессиональный кулинарный бренд для индустрии гостеприимства Mareven Professional Food. Политика социальной ответственности компании направлена на развитие региона присутствия.

Пресс-релиз предоставлен Маревен Фуд Сэнтрал