Программа студенческого туризма продлена на 2022 год

Около 150 вузов планируют принять участие в программе студенческого туризма в 2022 году. Об этом сообщим вице-премьер Дмитрий Чернышенко на открытии форума "Студтуризм 2022" в РУДН. Программа, стартовавшая в 2021 году, будет продлена и на 2022.

В рамках пилотного этапа программы студенческого туризма, который проходил с 15 июля по 25 августа 2021 года, в регионах России смогли отдохнуть 600 студентов, причем по очень доступным ценам. Жили ребята во время поездок в общежитиях и кампусах вузов - участников программы. В программе 2021 года участвовал 21 университет, для ребят было разработано 170 экскурсий и различных культурно-познавательных туристических программ. Сейчас идет работа по созданию программы на следующий год. Планируется внедрить в маршруты и образовательные "модули".

Чернышенко напомнил, что в России создается сеть кампусов мирового уровня: государство выделяет финансирование на ремонт общежитий и студгородков.

"Благодаря этому мы не только повышаем комфорт обучения и стимулируем ребят заниматься наукой, но и создаем еще больше вариантов размещения для студентов-туристов", - отметил вице-премьер. - Сделать путешествия внутри страны доступными для студентов - важная задача, поставленная перед нами президентом".

Форум "Студтуризм 2022" проходит с 17 по 20 ноября. Его участниками стали студенты 30 российских вузов. По словам Чернышенко, от участников форума ждут список конкретных предложений и пожеланий по совершенствованию программы путешествий. "Мы обязательно учтем это при разработке финального варианта программы", - добавил вице-премьер.