Психолог объяснил, как справиться со стрессом без алкоголя

В современном обществе понятие "стресс" перешло из разряда научных терминов в повседневный обиход и считается одним из ведущих факторов риска развития различных заболеваний. Для разгрузки нервной системы многие прибегают к спиртному или психоактивным веществам, которые, увы, могут вызвать привыкание.

"Алкоголь, психоактивные вещества и успокоительные могут снять симптомы нервного напряжения, но не решат проблему. И когда мы в следующий раз с ней столкнемся, а это обязательно случится, потому что мы ничего не поменяли в своей жизни, то снова испытываем стресс, симптомы которого нужно снять", - объяснил aif.ru психолог Денис Макаровский.

Прежде всего, советует эксперт, при стрессовом состоянии следует увеличить физическую нагрузку. Регулярные физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, походы за грибами и рыбалка положительно влияют на самочувствие и обеспечивают долговременный терапевтический эффект.

Многие люди при сильном стрессе могут попасть под действие "тоннельного мышления", когда, находясь внутри своих стереотипов и шаблонов, люди не видят возможности выхода из неприятной ситуации.

"Нужно идти к людям - друзьям или психологу, - взаимодействовать, чтобы они помогли взглянуть на ситуацию по-новому и найти выход из сложившегося положения. Изоляция усугубляет стрессовую ситуацию", - советует психолог.

Кроме того, следует научиться психологически подстраиваться под конкретную ситуацию и от вопроса "Кто виноват?" осознанно переходить к вопросу "Что делать?" и решать проблему. При этом нельзя заниматься самолечением, а лучше всего обратиться за помощью к профессиональным медикам.