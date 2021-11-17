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17.11.2021 15:52
Рубрика: Власть

Путин: Потенциал сотрудничества России и Узбекистана не исчерпан

Россия - один из основных инвесторов в экономику Узбекистана, но потенциал сотрудничества двух стран далеко не исчерпан, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Путин отметил, что у двух стран есть обширные возможности для реализации новых совместных проектов в сфере сельского хозяйства, фармацевтике и инновационных технологиях. "Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана. В настоящее время осуществляется более 150 совместных проектов - по оценкам на общую сумму свыше 14 млрд долларов... И потенциал такого сотрудничества далеко не исчерпан. Имеются огромные возможности для реализации новых проектов, прямой кооперации, создания производственных цепочек в промышленности, в сельском хозяйстве, фармацевтике, инновационных технологиях", - сказал Путин.

Как отметил российский президент, Россия находится на втором месте во внешнеторговом обороте Узбекистана. Взаимодействие стран в сфере экономики продолжается. В 2020 году товарооборот повысился почти на 16% - до 6 млрд долларов. А за десять месяцев 2021 года его прирост составил более 6%. По словам Путина, немалую роль в этом сыграло межрегиональное сотрудничество. Среди российских регионов, поддерживающих активные хозяйственные связи с узбекистанскими партнерами, - Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Челябинская, Московская, Ивановская и Самарская области.

Число предприятий, созданных с участием российского капитала, за последние четыре года возросло в 2,5 раза и превысило две тысячи. Помимо экономики и торговли, межрегиональные связи затрагивают защиту окружающей среды, водного и лесного хозяйства. К примеру, реализуются совместные проекты по решению острых экологических проблем Аральского моря и поддержке социально-экономического развития всего Приаралья.

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