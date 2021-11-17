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17.11.2021 16:18
Рубрика: Экономика

Президенту доложили о новом лекарстве от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Российские ученые создали препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, который может нейтрализовать "дельта" и "гамма" штаммы.
Фото: Николай Гагарин/РГ Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Николай Гагарин/РГ

Об этом доложил президенту на совещании по развитию генетических технологий директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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На основе одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров, вместе с Федеральным медико-биологическим агентством и учеными Институтом разработано лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе варианты "дельта" и "гамма", объявил Макаров.

Высокая эффективность нейтрализации вируса подтверждена экспериментами в культуре клеток человека, а также на зараженных хомячках, рассказал докладчик. "Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в 100 тысяч раз", - сообщил он.

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