Российские ученые создали препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, который может нейтрализовать "дельта" и "гамма" штаммы.

Об этом доложил президенту на совещании по развитию генетических технологий директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров.

На основе одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров, вместе с Федеральным медико-биологическим агентством и учеными Институтом разработано лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе варианты "дельта" и "гамма", объявил Макаров.

Высокая эффективность нейтрализации вируса подтверждена экспериментами в культуре клеток человека, а также на зараженных хомячках, рассказал докладчик. "Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в 100 тысяч раз", - сообщил он.