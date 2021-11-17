Георадары подтвердили высокий уровень развития цивилизации майя

Междисциплинарная исследовательская группа при помощи лидарной съемки и георадаров обследовала территорию древних государств майя и пришла к выводу, что эта цивилизация обладала передовыми технологиями в области сельского хозяйства, которые помогают местным жителям до сих пор.

Как сообщается на сайте Университета Брауна, исследователи сосредоточили свое внимание на небольшой низменности, расположенной на границе между Мексикой и Гватемалой.

Здесь располагается участок земли, который когда-то находился между тремя городами-государствами майя: Пьедрас-Неграс, Ла-Мар и Сак-Ци. Они были суверенными государствами. Ученые отмечают, что эти города находились на относительно небольшом расстоянии друг от друга - примерно в 22 километрах. Несмотря на это, структура власти у них была разной, как и численность населения. В двух государствах правили вожди, которые формально были равными согражданам, а в третьем правил "святой вождь".

Впрочем, задачей команды ученых, в состав которой входили археологи, антропологи и климатологи, было вовсе не изучение политической структуры. Они планировали определить, насколько развитым у майя было сельское хозяйство. Дело в том, что популярная теория объясняет крах этой цивилизации изменением климата и условий окружающей среды. В этом предыдущие исследователи обвинили самих майя. Мол, этот народ нещадно вырубал леса и изменял природный ландшафт, что привело к истощению почвы и засухам. В результате поля стали бесплодными, и народам майя пришлось покинуть свои монументальные города в поисках пропитания.

В новом исследовании ученые использовали лидарную съемку. Специальный прибор был установлен на самолете, на котором команда облетела обследуемую территорию. Лазерное сканирование помогло обнаружить и нанести на карту многие сельскохозяйственные объекты майя, которые с земли не видны - они скрыты джунглями.

На втором этапе исследования ученые провели полевые работы. Ориентируясь на данные лазерного сканирования, они добрались до скрытых объектов и уже на местности провели геомагнитное исследование. В результате ученые пришли к выводу, что, несмотря на различия в политическом устройстве, все три царства майя свою экономику строили именно на сельском хозяйстве. Более того, оно стабильно давало излишки продовольствия.

"То, что мы обнаружили при помощи лидарного исследования, указывает на стратегическое мышление майя в этой области, - говорит ведущий автор исследования Эндрю Шерер. - Мы нашли свидетельства наличия долгосрочной сельскохозяйственной инфраструктуры в районе с относительно низкой плотностью населения".

Во всех трех государствах лидар помог обнаружить признаки того, что исследователи назвали "интенсификацией сельского хозяйства" - модификацией земель для увеличения объема и предсказуемости урожайности. Методы интенсификации включали в себя строительство террас и создание систем управления водными ресурсами с дамбами и оросительными каналами для полей. Сегодня следы этих сооружений надежно скрыты густыми джунглями. Но лазер позволил установить, что обширные террасы и широкие ирригационные каналы были созданы по всему изученному региону.

"Это говорит о том, что к концу классического периода, примерно с 600 по 800 год нашей эры, местные "фермеры" производили больше пищи, чем потребляли, - говорит Шерер. - Вероятно, большая часть излишков продуктов продавалась на городских рынках, в том числе в виде уже готовых к употреблению продуктов, таких как тамалес и каша. Кроме того, излишки использовалась для уплаты подати, своего рода налога, местным правителям".

По словам Шерера, новые данные опровергают теорию о том, что майя занимались сельским хозяйством бесконтрольно, и что это привело к изменению климата. Напротив, найденные свидетельства говорят о высокой степени организации сельского хозяйства и долгосрочном планировании. Причем, как считают исследователи, именно примененные майя технологии позволяют местным крестьянам до сих пор собирать по три урожая в год.

"В разговорах о современном климате и экологических проблемах майя часто упоминаются в качестве примера нарицательного, мол, смотрите, как сильно они ошибались, мы не хотим повторять их ошибки, - говорит Шерер. - Но, возможно, майя были куда более дальновидными, чем мы думаем. Наше исследование показывает, что их методы ведения сельского хозяйства были очень устойчивыми".