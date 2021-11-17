Андрей Бочкарев: В Москве построено с начала года почти 73 километра новых дорог

Москва не уменьшает объемов и темпов дорожного строительства в этом году, Объемы и темпы строительства дорог сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что до конца 2021 года планируется завершить еще нескольких крупных проектов. В частности, строительство моста через реку Сходня на Волоколамском шоссе, участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе, участок Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца. Самые же крупные введенные объекты - это участок Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе и транспортная развязка на пересечении с Проспектом Мира.