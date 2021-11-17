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17.11.2021 16:13
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: В районе Басманный по программе реновации переселят 3,5 тысячи жителей

Текст: Любовь Проценко

В районе Басманный по программе реновации переселят 3,5 тысячи жителей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. Он напомнил, что в программу реновации в Басманном районе вошли 26 устаревших домов, которые должны быть снесены, а их жители переселены в новостройки в своем же районе.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"В Басманном районе реновации подлежит достаточно большой объем жилого фонда. Для строительства новых домов подобрано пять стартовых площадок мощностью 38,1 тыс. кв. м. жилья. Первая новостройка на Бауманской улице была введена в эксплуатацию в конце октября 2021 года", - сообщил Андрей Бочкарев.

Переселение в новый дом начнется в январе 2022 года. "В новостройке имеется 274 квартиры, пять из которых оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Улучшенная отделка квартир выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации", - подчеркнул Андрей Бочкарев.

Как отметили в концерне "Крост", который осуществлял строительство данного дома, на территории рядом с новостройкой были проведены работы по благоустройству. "Придомовая территория благоустроена Ландшафтным трестом концерна. Высажено порядка 500 кустарников и десятки деревьев, устроен газон и цветники. Многофункциональная площадка, разделенная на спортивную, детскую и рекреационную зоны, задает высокий стандарт качества придомового пространства", - отметил гендиректор концерна "КРОСТ" Алексей Добашин.

Глава стройкомплекса напомнил, что новые дома по программе реновации строятся во всех административных округах Москвы. Стартовые площадки расположены максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу: "Построен 161 новый жилой дом общей площадью 2,1 млн кв.м. Ведется проектирование и строительство 306 домов общей площадью 5,5 млн кв.м".

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