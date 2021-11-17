Андрей Бочкарев: В районе Басманный по программе реновации переселят 3,5 тысячи жителей

В районе Басманный по программе реновации переселят 3,5 тысячи жителей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. Он напомнил, что в программу реновации в Басманном районе вошли 26 устаревших домов, которые должны быть снесены, а их жители переселены в новостройки в своем же районе.

"В Басманном районе реновации подлежит достаточно большой объем жилого фонда. Для строительства новых домов подобрано пять стартовых площадок мощностью 38,1 тыс. кв. м. жилья. Первая новостройка на Бауманской улице была введена в эксплуатацию в конце октября 2021 года", - сообщил Андрей Бочкарев.

Переселение в новый дом начнется в январе 2022 года. "В новостройке имеется 274 квартиры, пять из которых оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Улучшенная отделка квартир выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации", - подчеркнул Андрей Бочкарев.

Как отметили в концерне "Крост", который осуществлял строительство данного дома, на территории рядом с новостройкой были проведены работы по благоустройству. "Придомовая территория благоустроена Ландшафтным трестом концерна. Высажено порядка 500 кустарников и десятки деревьев, устроен газон и цветники. Многофункциональная площадка, разделенная на спортивную, детскую и рекреационную зоны, задает высокий стандарт качества придомового пространства", - отметил гендиректор концерна "КРОСТ" Алексей Добашин.

Глава стройкомплекса напомнил, что новые дома по программе реновации строятся во всех административных округах Москвы. Стартовые площадки расположены максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу: "Построен 161 новый жилой дом общей площадью 2,1 млн кв.м. Ведется проектирование и строительство 306 домов общей площадью 5,5 млн кв.м".