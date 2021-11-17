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17.11.2021 15:41

Депутаты Липецкого облсовета выступили за отчеты перед избирателями

Депутатский корпус Липецкого регионального парламента большинством голосов поддержал поправки в закон "О статусе депутата Липецкого областного Совета депутатов". Представивший новшество спикер законодательного собрания Дмитрий Аверов отметил, что, согласно изменениям, одномандатники закрепляются за территориями своего избирательного округа. Депутаты, избранные по партийным спискам, будут закреплены за территорией, которую определяет их фракция. А парламентарии, которые входили в состав региональных групп, будут прикреплены к их территориям.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

- Это не значит, что депутаты, избранные по партийным спискам, будут лишены возможности встречаться с жителями разных муниципалитетов. Этому никто препятствовать не станет, - отметил Дмитрий Аверов. - Речь о том, что больше внимания будет уделено все-таки закрепленной территории.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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Законопроектом также устанавливается порядок осуществления депутатом личного приема граждан в облсовете. Кроме того, вводится обязанность парламентария готовить отчет перед избирателями о своей депутатской деятельности за прошедший календарный год, в том числе о реализации права законодательной инициативы. Отчет также будет включать информацию о проведенных приемах граждан, о результатах рассмотрения обращений и о работе депутата в комитетах областного Совета депутатов. Отчет депутата перед избирателями будет размещен на сайте регионального парламента не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

Предложенные нормы стали поводом для дискуссии. Депутат от КПРФ Николай Быковских сообщил, что к отчету перед избирателями он относится хорошо, но законопроект не содержит формы отчета, и это плохо.

- Строгой формы отчета нет, - сказал Дмитрий Аверов. - Депутат может отчитаться о количестве установленных лавочек, может о решении социальных проблем конкретных избирателей или своей законотворческой деятельности. Все это - его право.

Представители фракции КПРФ посчитали, что законопроект нарушает принципы парламентаризма, а также выразили сожаление о том, что у них "нет администрации", которая бы собирала для отчета информацию, хранила ее и писала сам отчет. Депутат от фракции "Новые люди", в свою очередь, возмутилась таким подходом.

- Некоторые мои коллеги говорили, что им некогда писать отчеты, ссылались на занятость. Но тогда зачем вы вообще пришли сюда? Зачем участвовали в выборах? У меня тоже нет огромного штата помощников и ресурсы тоже небольшие, мы - совсем молодая партия. Но я бываю во дворах, встречаюсь с людьми и считаю, что этот законопроект необходим. А то получается, что мы все во дворах рядом с избирателями только перед выборами. А сейчас, после голосования, куда все подевались? - заявила Юлия Соловьева.

Большинством голосов законопроект был принят. Против проголосовали представители КПРФ.

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