Депутаты Липецкого облсовета выступили за отчеты перед избирателями

- Это не значит, что депутаты, избранные по партийным спискам, будут лишены возможности встречаться с жителями разных муниципалитетов. Этому никто препятствовать не станет, - отметил Дмитрий Аверов. - Речь о том, что больше внимания будет уделено все-таки закрепленной территории.
Законопроектом также устанавливается порядок осуществления депутатом личного приема граждан в облсовете. Кроме того, вводится обязанность парламентария готовить отчет перед избирателями о своей депутатской деятельности за прошедший календарный год, в том числе о реализации права законодательной инициативы. Отчет также будет включать информацию о проведенных приемах граждан, о результатах рассмотрения обращений и о работе депутата в комитетах областного Совета депутатов. Отчет депутата перед избирателями будет размещен на сайте регионального парламента не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
Предложенные нормы стали поводом для дискуссии. Депутат от КПРФ Николай Быковских сообщил, что к отчету перед избирателями он относится хорошо, но законопроект не содержит формы отчета, и это плохо.
- Строгой формы отчета нет, - сказал Дмитрий Аверов. - Депутат может отчитаться о количестве установленных лавочек, может о решении социальных проблем конкретных избирателей или своей законотворческой деятельности. Все это - его право.
Представители фракции КПРФ посчитали, что законопроект нарушает принципы парламентаризма, а также выразили сожаление о том, что у них "нет администрации", которая бы собирала для отчета информацию, хранила ее и писала сам отчет. Депутат от фракции "Новые люди", в свою очередь, возмутилась таким подходом.
- Некоторые мои коллеги говорили, что им некогда писать отчеты, ссылались на занятость. Но тогда зачем вы вообще пришли сюда? Зачем участвовали в выборах? У меня тоже нет огромного штата помощников и ресурсы тоже небольшие, мы - совсем молодая партия. Но я бываю во дворах, встречаюсь с людьми и считаю, что этот законопроект необходим. А то получается, что мы все во дворах рядом с избирателями только перед выборами. А сейчас, после голосования, куда все подевались? - заявила Юлия Соловьева.
Большинством голосов законопроект был принят. Против проголосовали представители КПРФ.