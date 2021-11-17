Экскурсовод поделилась туристическими маршрутами для интровертов

Признайтесь, вы тоже в пандемию приобрели привычку долго раздумывать над приглашением сходить в театр, музей, на экскурсию? Раздумывать - и отказываться.

Осенью многим холодно, пусто и одиноко. Но это вовсе не значит, что нужно сидеть дома и грустить. Фото: istockphoto.com / Massonstock

"Я за эти полтора года прямо социофобом стала, любое скопление народа пугает, - пожаловалась подруга в ответ на предложение прогуляться по туристической Коломне. - Не знаешь, нет ли каких маршрутов для интровертов?"

Я узнала - есть.

Едем сами

Среди усадебных памятников Подмосковья есть такие, до которых массовый турист не доходит. "По разным причинам, но чаще всего потому, что они находятся в противоположной стороне от привычных маршрутов или на пути до них имеются более значимые достопримечательности", - рассказывает "РГ" экскурсовод компании "РегионТур" Лейла Тимофеева. Она приводит в пример усадьбу Пехра-Яковлевское, что расположена в подмосковной Балашихе. Этот архитектурно-художественный ансамбль XVIII века, к созданию которого приложил руку первый архитектор эпохи раннего классицизма Карл Бланк, два века принадлежал князьям Голицыным. При них в усадьбе разбили шикарный сад в виде шестиконечной звезды. Сейчас, конечно, от былой роскоши мало что осталось, усадьба находится в ведении Российского аграрного университета, но зайти на ее территорию может любой желающий.

Усадьбу Пехра-Яковлевское разрушает время, но пока еще здесь есть на что посмотреть. Фото: instagram.com/katrin_travel_rus

На территории усадьбы расположена действующая церковь Преображения, спроектировал которую, по одним источникам, все тот же Карл Бланк, а по другим - вице-президент Императорской академии художеств Василий Баженов. "Как бы там ни было, но здание необычное - двусветная ротонда, обрамленная с двух сторон колокольнями. Храмов такой архитектуры в Подмосковье больше нет", - продолжает экскурсовод. А еще при церкви работает библиотека, где можно познакомиться с историей усадьбы и пройти небольшой архитектурный экскурс. В тишине и одиночестве, потому что посетителей вне служб здесь почти нет.

Еще один объект немассового посещения - Тайные пруды усадьбы Измалково, принадлежавшей древнему роду князей Самариных. Усадьба начала отстраиваться в 1830 году в стиле ампир, пруды, расположенные хоть и не в зоне прямой видимости, были несомненным ее украшением. За долгие годы Самарины собрали прекрасную библиотеку, которая уже в советское время была продана Пражскому университету, а антикварная мебель переехала в Пушкинский музей в Больших Вяземах. Сама же усадьба давно разрушилась, но каскад прудов имеет почти первозданный вид.

Сходить в музей или на экскурсию и никого не встретить - проще простого. Если, конечно, вы знаете, с кем, куда и когда идти

До них, правда, редко кто доходит, потому что с появлением Новой Москвы Измалково располовинили: остатки усадебного ансамбля отошли столице, а Тайные пруды остались в ведении Одинцовского округа области. "Почему-то все думают, что за руинами больше ничего нет, а там красота - вода каскадом и великолепные многовековые дубы, можно день провести, просто любуясь природой", - утверждает Тимофеева.

Измалково в свои лучшие годы. Сейчас от усадьбы остались одни руины. Фото: instagram.cm/odi_dvorik

Едем подальше

Тем временем в интернете множатся группы самостийных гидов, которые предлагают отправиться узким кругом на экскурсии, где точно нет туроператоров. Например, на Воскресенские карьеры - место диковинных антропогенных ландшафтов. "Будем искать окаменелости юрского периода. Находки гарантирую всем. Полюбуемся изумрудным озером, сфотографируемся у живописных гротов. После экскурсии всех желающих провожу в деревенскую пивоварню", - пишет в соцсетях энтузиаст Алексей Марков. С ним же, кстати, можно прогуляться и по древним курганам, расположенным на реке Нерская в той же восточной части Подмосковья. Это редчайший природный памятник домонгольского периода, который потихоньку "стирается" временем и людьми.

"Подобные экскурсии довольно специфичны, на них редко собираются более пяти-шести человек, а иногда и вовсе приходят один-два. Такие поездки интересны прежде всего тем, кому хочется не статичных знаний, не академических достопримечательностей, а равномерной физической и умственной нагрузки", - комментирует Лейла Тимофеева. Действительно, до тех же Воскресенских карьеров нужно идти 6 километров, а потом копать артефакты и сооружать костер, чтобы погреть еду. А курганы и вовсе расположены в глубине леса. Но зато и экскурсоводы в таких случаях подкованы лучше любого доктора наук - тот же Марков считается специалистом по Мещере, и за несколько часов в его компании можно освоить такой объем информации, на изучение которого тратятся недели и месяцы.

Едем первыми

Экскурсоводы утверждают: время суток давно уже не является мерилом заполненности достопримечательности. Народ как-то плавно рассредоточивается по всему дню. С самого утра придут пенсионеры. К обеду потянутся родители с детьми. Организованные группы будут прибывать в течение всего светового дня. А ближе к закрытию появится молодежь и истинные ценители, которые приходят не в первый раз, любители тихого неспешного созерцания. Сложно даже сказать, в какое время лучше прийти интроверту.

Хотя... "В первые несколько дней после открытия нового объекта или завершения реконструкции старого народа почти не будет. Новый объект еще не распробован, старому, если он не начинает сезон с каких-то громких премьер, тоже нужно время для разгона", - говорит Тимофеева. Если эта теория верна, то в ближайшее время социофобам будет комфортно в Зарайске, где находится музей-усадьба Даровое. Это единственная в стране усадьба Ф.М. Достоевского, купленная его родителями в 1831 году. Впечатления о детстве, проведенном в Даровом, дали Достоевскому богатый материал для творчества.

В этом скромном домике провел несколько счастливых лет Федор Михайлович Достоевский. Фото: instagram.com/darovoe_mzk

Из Зарайска главный герой романа "Преступление и наказание" Родион Раскольников и его семья. У персонажей произведения "Братья Карамазовы" Григория Васильевича Кутузова, Павла Смердякова, Лизаветы Смердящей есть реальные даровские прототипы. Упоминается в романе соседняя с Даровым деревня Чермашня, куда по просьбе Карамазова едет его сын Иван, зная о готовящемся убийстве отца. А еще в Даровом скоропостижно скончался отец и самого Федора Михайловича. И есть две версии его смерти - апоплексический удар или убийство собственными крестьянами, озверевшими от постоянных истязаний барина.

Какая из версий верна? А это можно будет узнать в самой усадьбе, которая 20 ноября открывается после реконструкции. Часть музея теперь станет интерактивной - на это стоит посмотреть.