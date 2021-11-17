Как бороться с соседом, складирующим мусор у себя в квартире

Московским спасателям не привыкать к удивительным вызовам. Но звонок, который раздался на днях в МЧС, действительно оказался из ряда вон. Экстренная помощь требовалась человеку, которого... завалило мусором в собственной квартире.

Его жилище в полном смысле слова превратилось в полигон ТБО - пролезть между залежами хлама стало практически невозможно. Зачастую такие Плюшкины превращают в ад не только свою жизнь, но и соседскую. Ведь окружающим волей-неволей приходится вдыхать ароматы свалки.

"Этот звонок поступил на пульт оператора службы "112", - рассказали в пресс-службе столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. - Мужчина за закрытой дверью просил о помощи: его завалило вещами в собственной квартире". На выезд отправилась бригада пожарно-спасательного центра столицы. Судя по видео с места происшествия, квартира была завалена мусором более чем наполовину площади. Мужчина, который рассказал о своей беде, буквально утонул в хламовом море. Чтобы добраться до него, спасателям пришлось вскрывать дверь электроинструментом. А потом еще доставать жильца из-под завалов, которые, к счастью, оказались нетяжелыми. Мужчину спасли, он даже не пострадал. Спасатели свою работу выполнили. Но можно ли гарантировать, что подобное с ним не повторится вновь? И как жить в этой ситуации его соседям? Ведь мусор имеет свойство разлагаться, а запах может распространяться на весь подъезд. Можно ли нормально жить в условиях антисанитарии?

"Проблема соседства в многоквартирных домах с людьми, страдающими синдромом "Плюшкина", актуальна не только в России, но и в мире, - отмечает президент Международной коллегии адвокатов Москвы "Почуев, Зельгин и партнеры" Александр Почуев. - Прежде всего, следует отметить, что действующее законодательство не запрещает гражданам хранить вещи не ограниченные и не изъятые из оборота на занимаемой ими жилплощади. Однако реализация данного права не должна нарушать прав иных собственников многоквартирного дома".

Тем более что зачастую люди с "синдромом Плюшкина" действительно нуждаются в медпомощи, а не просто играют на соседских нервах. Как отмечают специалисты диагностического центра МРТ "Тушино", подобное накопительство может быть одним из признаков деменции. Его еще называют синдромом Плюшкина, синдромом Месси или просто собирательством. В дом стаскиваются вещи, которые кажутся хозяину чрезвычайно ценными. На самом же деле для нормотипичного человека это хлам, который просто собирается из мусорных контейнеров. Такое накопительство приводит "Плюшкина" к жизненной катастрофе: забываются все увлечения и интересы, жизнь полностью подчиняется сбору "нужных" в хозяйстве вещей. С течением времени квартира захламляется настолько, что у хозяина не получается сделать хотя бы легкую влажную уборку. В квартире разлагаются отходы, в подъезде царит антисанитария.

В квартире, доверху заваленной отходами, судебные приставы нашли 10 кошек и 4 больших собаки - все они были полуживыми

И такие случаи в Москве отнюдь не единичны. Многим надолго запомнится квартира 57-летней жительницы района Коптево. Она буквально привела в ужас судебных приставов и чиновников. Жилое помещение было от пола до потолка завалено мусором и трупами домашних животных. Все это обнаружили, когда к пенсионерке по решению суда приехали приставы и полиция. Иск против женщины подали ее соседи: запах стал невыносимым, нормально жить не мог уже весь дом. Суд согласился с доводами истцов и выдал предписание полностью очистить жилое помещение. В квартире, доверху заваленной отходами, судебные приставы нашли 10 кошек и 4 больших собаки - все животные были полуживыми. Чтобы очистить и отмыть жилье, пришлось потратить двое суток. Вынесли мусора на семь огромных контейнеров. Оставшихся в живых кошек и собак пришлось передать в приют. Квартира очистилась, жизнь соседей наладилась. Но сколько сил и нервов отняла эта борьба?

"Необходимо сразу отметить, что соседям - собственникам прилегающих квартир придется совершать множество манипуляций для того, чтобы хоть как-то повлиять на соседей с подобным синдромом, - рассказал "РГ" адвокат Михаил Герголенко. - Заявления на соседа нужно писать как в санэпидстанцию, так и в полицию". А все из-за того, что прямых правовых механизмов, позволяющих повлиять на такого соседа, практически нет. Хотя создание подобных условий полной антисанитарии является прямым нарушением интересов и прав других людей. Чтобы постараться защитить свои права, необходимо обратиться в полицию. Впрочем, участковый сможет попасть в жилое помещение только в случае, если собственник разрешит ему это сделать. Тем не менее полицейский составит протокол и эту ситуацию задокументирует. Эта бумага, подтверждает Михаил Герголенко, пригодится для дальнейшего судебного разбирательства. Еще до его начала придется обратиться к эксперту, который сможет зафиксировать антисанитарию и наличие насекомых. Необходимо обратиться и в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и МЧС. Все протоколы и официальные ответы потом также можно будет приобщить к материалам судебного дела. После того как все механизмы по борьбе использованы, можно обращаться в суд с требованием устранить нарушения. Стоит также обратить внимание на два обстоятельства: если соседи собирают не только вещи и мусор, но и животных, можно дополнительно обращаться в полицию с требованием о привлечении к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, полагает собеседник "РГ". Если сосед психически болен, а диагноз официально подтвержден медорганизацией, судебное разбирательство вряд ли поможет свести счеты с нарушителем и не заставит его выкинуть мусор. В таком случае нужно обращаться в УК жилого дома, чтобы коммунальщики провели хотя бы дезинфекцию подъезда.

Прямая речь

Александр Почуев, президент Международной коллегии адвокатов Москвы "Почуев, Зельгин и партнеры":

Если соседи такого "Плюшкина" понесли убытки (например, потратились на травлю тараканов, борьбу с неприятными запахами и т.д.) и испытали нравственные страдания, они могут обратиться к нерадивому соседу с иском в суд о взыскании понесенных убытков (в порядке ст. 15 ГК РФ) и компенсации морального вреда (в порядке ст. 151 Гражданского кодекса РФ). При этом истцам следует заранее формировать доказательную базу (сохранять чеки, подтверждающие затраты на дезинфекцию своих помещений, травлю тараканов, покупку лекарств, обращение к врачам).