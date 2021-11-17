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17.11.2021 00:56
Рубрика: Экономика

Корреспондент "РГ" протестировал виртуальный проездной

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 260(8611)
Впервые в Москве более 4 тысяч человек смогли воспользоваться виртуальной "Тройкой" - билетом, привязанным к электронному кошельку смартфона. Корреспондент "РГ" вошел в число участников фокус-группы и одним из первых протестировал возможности нового билета.

Основа любой современной пластиковой карточки - чип. Если мы разберем обычную "Тройку", то увидим эту программную начинку величиной с копеечную монету. Это и есть чип с особым идентификационным номером билета, который выпускает зеленоградский завод "Микрон". Чипы взаимодействуют с NFC-модулями, которые есть во многих смартфонах. Nеоретически в электронный кошелек телефона можно записать почти все что угодно. Но необходимо, чтобы системы Google, "Мир", Samsung и Apple Pay идентифицировали носитель как платежное средство.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В удобстве нового способа убедился корреспондент "РГ", подав заявку на участие в испытаниях. В случае с Xiaomi Redmi 9 "Тройка" прикреплялась в Google Pay. Чтобы это свершилось, нужно было скачать из Play Market тестовую версию приложения "Метро Москвы". От старой оно отличается возможностью заказать виртуальную "Тройку". Этой карты как физического носителя не существует, но у нее есть свой электронный номер. Как и обычная транспортная карта, она регистрируется в приложении. Далее надо оплатить ее стоимость с банковской карты. Обычная "физическая" транспортная карта в кассе метро с безлимитом на месяц обошлась бы в 2245 рублей. Электронная оказалась вдвое дешевле. В дептрансе отмечают, что это предложение для участников испытаний. Затраченные деньги при частых поездках окупаются.

Виртуальную "Тройку" сейчас можно записать на два вида кошельков смартфонов с Android

В инструкции тестировщиков рекомендуется отключить Face Pay. Не исключено, что это может привести к сбоям, как говорят, к "аппаратным конфликтам". Но на самом деле оплату лицом можно и не отключать. Другой вопрос, что это будет мешать. Например, подойдешь к турникету с FacePay, ищешь смартфон, а створки - бац и открываются, списав сумму с банковской карты. За неделю "Тройка" нового формата ни разу не подвела. Она просто хранится наряду с зарплатной картой в Google Pay. Можно просто поднести смартфон к валидатору - и проезд будет провалидирован с транспортной карты. В кошельке можно посмотреть историю использования "Тройки". Получилось, что за неделю с 10 по 16 ноября было совершено 20 валидаций. Даже если учесть, что пересадки в наземном транспорте в течение 90 минут недавно стали бесплатными, выходит все равно экономно.

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