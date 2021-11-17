Липчане смогут использовать средства старых транспортных карт

Липчане смогут воспользоваться замороженными после отзыва лицензии у банка-оператора средствами на старых транспортных картах. Начальник регионального управления дорог и транспорта Иван Мычелкин, выступая перед депутатами на сессии Липецкого областного Совета, сообщил, что Центральный банк России принял предложение липецких властей о смене кредитора и перехода права требования средств от владельцев старых карт к юридическому лицу.

- Центробанк одобрил нашу схему о возможной переуступке прав требований средств, замороженных на транспортных картах. В ближайшее время будет сформулирован план действий, так как он предусматривает поправки в региональное законодательство. Предстоит подготовить постановление главы администрации Липецкой области, где будет прописан весь механизм, - сказал Иван Мычелкин. Чтобы не вдаваться в сложные юридические новеллы, он сказал, что с нормативно-правовыми документами депутаты смогут ознакомиться уже на следующей сессии.

- Вопрос о том, что делать с замороженными средствами на транспортных картах, беспокоит каждого второго жителя региона, - заключил спикер облсовета Дмитрий Аверов. - Поэтому для жителей принципиально важно услышать сегодня, что решение проблемы будет найдено.