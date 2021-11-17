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17.11.2021 18:31
Рубрика: Культура

Михаил Лавровский отметил юбилей в Красноярске: "Амок", "Две женщины" и "Дон Кихот"

В Красноярском театре оперы и балета им. Д.А. Хворостовского 17 ноября прошел гала-концерт, посвященный 80-летию легендарного артиста балета и хореографа, народного артиста СССР Михаила Леонидовича Лавровского. Вечер состоялся в ходе масштабных юбилейных торжеств, стартовавших в октябре 2021 года на сцене Государственного академического Большого театра.
Фото: предоставлено пресс-службой Красноярского театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского Фото: предоставлено пресс-службой Красноярского театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского
Фото: предоставлено пресс-службой Красноярского театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

Михаил Леонидович признался, что безмерно благодарен Красноярскому театру оперы и балета, подарившему ему настоящий юбилейный праздник, который навсегда останется в его сердце. Прославленный артист пообещал, что зрители не останутся разочарованными.

Фото: предоставлено пресс-службой R.A.SVET
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"Я и замечательные молодые артисты ГАБТа приехали в Красноярск с сюрпризом - фрагментами моих новых одноактных балетов", - сказал хореограф.

В концерте приняли участие народная артистка России, прима Большого театра Мария Александрова, прима Большого театра Марианна Рыжкина, заслуженный артист России, премьер Большого театра Владислав Лантратов, а также Виктория Литвинова, Артур Мкртчян, Евгений Головин.

На сцене вместе с приглашенными танцовщиками, которых для участия отобрал лично маэстро, выступили звезды красноярской труппы. Приятной неожиданностью для публики стало появление в одном из фрагментов заслуженного артиста России, художественного руководителя Красноярского театра оперы и балета Сергея Боброва.

По словам Лавровского, когда он давал мастер-класс молодым артистам Красноярского театра, то был приятно удивлен высоким уровнем подготовки и уровней балетной дисциплины в театре, а также желанием постигать искусство балета.

"В этом суть передачи лучших традиций молодым. Конечно, это благодаря огромной работе художественного руководителя балета театра Сергея Боброва и директора театра Светланы Гузий", - отметил хореограф.

Зрители увидели хореографическую сюиту из балета "Две женщины" (хореография Михаила Лавровского, исполнители Марианна Рыжкина, Виктория Литвинова, Артур Мкртчян, Евгений Головин); па-де-де из балета "Жизель" (хореография Мариуса Петипа в редакции Михаила Лавровского, исполнители Анна Федосова, Юрий Кудрявцев); па-де-де и вставную вариацию из балета "Дон Кихот" (хореография Мариуса Петипа, исполнители Елена Свинко, Георгий Болсуновский, Мария Кулошвили); одноактный балет на музыку Сергея Рахманинова "Нижинский" (хореография Михаила Лавровского, исполнители Екатерина Булгутова, Сергей Бобров, Марчелло Пелиццони, Георгий Ботенков и Максим Иконостасов).

Фото: iStock
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Владислав Лантратов и Мария Александрова представили фрагмент оперы-балета "Амок", вдохновленного одноименной новеллой Стефана Цвейга. "Материал достаточно сложный - о превратностях жизни, с философскими размышлениями человека о самом сокровенном - о том, что трудно передать без слов", - признался в одном из интервью Михаил Лавровский. Музыку к балету написал композитор Александр Симоненко. По его совам, "Амок" - история больших страстей. "Драматургия близка мне по сути и темпераменту. Материал предполагает возможность использования широкой палитры музыкальных средств выражения и тяготеет к "большому" стилю", - сказал Симоненко.

Видео-арт для проекта создал режиссер Сергей Кавтарадзе. Работая над проектом, Кавтарадзе вернулся к теме психических расстройств, которую прежде затрагивал в своей кинокартине "Молокобезумия". "Видео-арт для балета "Амок" - работа по созданию атмосферного образного, ассоциативного изображения, являющегося дополнительной частью средств воздействия. Если декорация в классическом балете - это место действия, то видео-арт - тема. В "Амоке" эта тема - взгляд в бездну", - отметил Кавтарадзе.

Полномасштабная премьера "Амока" пройдет 29‒30 октября 2022 года на сцене московского театра "Геликон-опера".

Фото: предоставлено пресс-службой Красноярского театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского
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