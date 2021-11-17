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17.11.2021 12:22
Рубрика: Общество

Москвичи редко берут из приютов черных кошек и котов

Текст: Ирина Огилько
Фото: Виктория Бороденко/РГ Фото: Виктория Бороденко/РГ
Фото: Виктория Бороденко/РГ

17 ноября во всем мире отмечается День черных кошек. Про этих животных есть песни, с ними связаны народные предания, а также приметы. В них кошек наделяют способностью приносить людям несчастья, вносить смуту или способствовать усилению злых чар. Подобные суеверия, как считают в департаменте жилищно-коммунального хозяйства столицы, влияют на то, что черных кошек из приютов пристроить гораздо сложнее, чем их собратьев любого другого цвета.

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"Специалисты приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" подсчитали, что черных кошек забирают домой примерно в три раза реже, чем животных другого окраса. Черные питомцы живут в приютах годами, тогда как белые и рыжие значительно быстрее обретают любящих хозяев", - отметили в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы.

Специалист по социализации животных Зеленоградского приюта Наталья Хохлова, уверена, что при выборе питомца смотреть нужно не только на его внешний вид. "Желательно поближе познакомиться с животным, прежде чем забирать его домой, черные кошки и коты такие же ласковые и дружелюбные, как и другие подопечные приютов, - сказала она. - После знакомства гораздо больше на выбор влияет то, как ведет себя кот или кошка: мурчит ли, ластится, смотрит ли в глаза, играет и проявляет ли дружелюбие. Также рекомендуется оценить свой образ жизни, привычки и характер, чтобы выбрать друга, подходящего по темпераменту".

А решившись завести друга, можно перейти к следующему шагу - заключить договор об ответственном содержании. "На его оформление дается три дня, чтобы у потенциального хозяина было время тщательно обдумать свое решение и подготовиться к приезду питомца", - добавила она.

Больше узнать о черных кошках можно на официальной странице департамента ЖКХ в Instagram, где собраны истории и фотографии подопечных приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет".

В любой из городских приютов можно приехать без записи, при себе нужно иметь паспорт. График работы доступен на официальных сайтах учреждений. Посещение допускается при соблюдении эпидемиологических норм.

Кстати, сегодня в 13 городских приютах живут более 1180 кошек, значительная часть из них имеет черных окрас.

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