На родине Гагарина главой района единогласно избрали Полину Хомайко

Во вторник, 16 ноября, главой Гагаринского района Смоленской области депутаты районной Думы единогласно избрали 45-летнюю Полину Хомайко, которая до этого два с половиной года работала в Смоленске заместителем губернатора Алексея Островского по социальным вопросам.

Полина Хомайко: Нужно делать работу на совесть, и делать это в команде. Фото: Пресс-служба Администрация Смоленской области.

Тем самым преодолена ситуация безвластия, которая возникла в конце сентября после заключения под стражу прежнего главы района Романа Журавлева и уголовных дел, возбужденных против него и сотрудников его администрации Следственным комитетом РФ по Смоленской области.

Как стало известно "Российской газете", все 17 депутатов Гагаринской районной думы, присутствовавшие на заседании, открыто выступили в поддержку именно этой кандидатуры и отдали за нее свои голоса при тайном волеизъявлении. Другие кандидаты, ранее подавшие документы на участие в конкурсе по замещению должности главы Гагаринского района, в том числе депутат Смоленской областной Думы Сергей Быков, свои кандидатуры сняли. И в разной форме поддержали выдвижение Полины Хомайко.

Глава постоянной комиссии в Думе Гагаринского района по экономическому развитию Григорий Кораблев обратил внимание на ту часть ее программных заявлений, где предлагается более широкое и деятельное участие города и района в национальных проектах. Предыдущая администрация, по мнению депутата, занималась этим слабо.

Что известно о человеке и руководителе, который отважился принять на себя ответственность в тот непростой момент, когда авторитет местной власти, уважение к ней упали до критического уровня. И произошло это на родине первого космонавта в тот самый год, когда широко отмечают 60-летие полета Юрия Гагарина. Неприятную коллизию сознают и в администрации области, и в районной Думе, но острее всех ее придется ощутить вновь избранному руководителю.

Полина Хомайко (по отцу Гаврилова) родилась в Ленинграде, а ее родительские корни - на Смоленщине, в Вяземском и Дорогобужском районах. В Вязьме в 1996-м закончила техникум, в 2000-м - Московскую государственную технологическую академию по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". Работала и набиралась опыта в учреждениях культуры, в коммерческом секторе, в том числе на руководящих должностях.

Это свое "первоклассное" фото Полина Хомайко - человек открытый - разместила в соцсетях как поздравление всем нынешним первоклассникам, их учителям и родителям. Фото: Соцсети / Из личного архива П.В. Хомайко

В 2014-м избрана депутатом Вяземского районного Совета и стала главой Вяземского района. В 2016 году завершила обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. С 2017 года - там же, в Вязьме, председатель районного Совета депутатов. В марте 2019-го назначена заместителем губернатора Смоленской области, курировала здравоохранение, образование, культуру, охрану и использование объектов культурного наследия, архивное дело.

А в сентябре 2021 года неожиданно для многих написала заявление с просьбой не продлевать истекающий срок ее контракта в должности заместителя губернатора - как сообщали областные СМИ, "по семейным обстоятельствам". В анкетных данных сказано, что Полина Хомайко замужем, воспитывает троих детей.

В личных аккаунтах, что она вела в социальных сетях, известила "о последнем дне работы в этой должности", поблагодарила за поддержку губернатора Островского, за доверие и участие - коллег в областном центре и в районах, не забыла и тех, "кто обоснованно критиковал". Там же призналась: "Ну, а я открываю новую страницу в своей профессиональной деятельности. Она пока чиста, как белый лист...".

14 октября, не афишируя свой день рождения, тепло поздравила всех живущих в Сети с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

Листва в позолоте, природа прекрасна,

Над миром напевный звенит благовест,

Покров Богородица всем расстилает

И радость восходит до Божьих Небес.

Он чист и прозрачен, как светлая зорька,

Как неба кусочек на грешной земле,

Под ним благодатно, уютно, спокойно

И счастье нам путь озаряет к мечте.

Ликуйте же в счастье и души откройте

Для праведной веры, надежды, любви,

Чтоб жизнь была ваша Покрова достойной,

Грехи и пороки исправьте свои.

Родных окружите теплом и любовью

И нежность сердец подарите вы им,

Желаю вам радости, счастья, здоровья,

Под Матери Божьей Покровом Святым!

За светлым праздником и личным юбилеем наступили, как водится, будни. В тот же день и час, когда были оглашены результаты голосования в Гагаринской районной думе, мы связались по телефону с Полиной Викторовной Хомайко и по горячим следам задали ей три прямых вопроса.

От первого лица

Работа и семья, считает Полина Хомайко, на одних весах нашей жизни. И противопоставлять их не надо. Фото: Соцсети / Из личного архива П.В. Хомайко

Вы непростую ношу приняли на свои плечи. И в карьерном смысле это выглядит понижением: были заместителем губернатора области, стали главой одного из районов. Но район-то не рядовой - что сами об этом думаете?

Полина Хомайко: Не считаю, что это понижение. Просто это совсем другая работа. Это местное самоуправление, а там государственная власть. Здесь есть свои особенности, работа интересная, направлена на решение задач местного значения и на то, чтобы улучшить качество жизни людей. И в области моя служба означала работать для людей, и здесь для меня это не пустые слова. Скажу еще раз: понижением не считаю, просто это другая работа.

К сожалению, вы приходите к руководству районом на негативном фоне: прежний глава под стражей, против него и сотрудников его администрации возбуждены уголовные дела. Как собираетесь восстанавливать доверие людей к власти, которое серьезно подорвано?

Полина Хомайко: Путь и выход тут один - работать. Чтобы все видели и понимали: наши действия направлены во благо людей. Быстро доверие не восстанавливается. Есть известная поговорка: доверие зарабатывается годами, теряется за одно мгновение. Поэтому рассчитывать, что все восстановится одномоментно, не приходится. Нужно просто на совесть делать свою работу, и делать это в команде. Представление о такой команде у меня есть. И люди для этого, специалисты в большинстве своем есть в Гагарине. Поэтому основную часть этой команды составят сами гагаринцы.

Третий вопрос, извините, отчасти личный. Вы - первая женщина, которая пришла к руководству за всю историю этого района, а прежде уезда. Родились в Ленинграде, встали на ноги в соседней Вязьме, там же обрели семью, у вас трое детей. Как планируете жить и работать: будете руководить районом наездами, как это делал ваш предшественник, или переберетесь в Гагарин вместе с семьей?

Полина Хомайко: Для меня эти понятия четко разграничены: есть работа, есть семья. Я два с половиной года работала в Смоленске, а дом мой оставался в Вязьме. И на работу это никак не влияло. Для меня Смоленщина - это родной дом. Корни моих предков, и очень глубоко - на Смоленщине. Это не только Вяземский район. Если покопаться, могут найтись и гагаринские-гжатские, и дорогобужские - это с учетом того, что удалось найти в архивах. Это с одной стороны. А с другой, важно не место работы, а то, как ты к работе относишься. Я к работе отношусь с ответственностью, поэтому место жительства и работы не должны и не будут друг друга умалять. Если работа в Гагарине в какой-то момент будет невозможна без постоянного присутствия, можно найти и снять здесь квартиру. Но и работа, согласитесь, не должна отражаться на моей семье. Так что я не могу настаивать на переезде своих близких. Работа и семья - на одних весах нашей жизни: нельзя ущемлять права родных и нельзя плохо делать свою работу. Мне это удавалось раньше - уверена, что удастся и сейчас.