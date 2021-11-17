Почему в Москве и Подмосковье так сильно отличаются цены на коммуналку

Москвичи и жители Подмосковья порой впадают в ступор, сравнивая свои коммунальные платежки.

Почему в соседних регионах цены на одни и те же услуги и ресурсы иногда отличаются вдвое? А некоторые услуги и вовсе - в Подмосковье есть, а в столице их как бы нет. Более того, даже в соседних районах или соседних одинаковых многоэтажках люди платят за ЖКУ разные суммы. Почему так и от чего это зависит? Корреспондент "РГ" искал ответы.

Деньги - мусор

Со своеобразным коммунальным неравенством я столкнулся лично, когда год назад переехал из Москвы в подмосковную Лобню. Получил первую платежку и обомлел - так отличалась она от столичной. Причем даже не конечной суммой, а деталями. Взять, например, графу "Обращение с ТКО" - под этой аббревиатурой имеются в виду твердые коммунальные отходы. Обычный бытовой мусор, который мы выносим в баки или отправляем в мусоропровод, а потом его увозят на полигоны мусоровозы. С моей 42-метровой подмосковной квартиры за это берут ежемесячно почти 360 рублей. Я не поленился и посчитал - в среднем через день выношу один пакет мусора. Выходит, за каждый пакет плачу 24 рубля. Не так уж и мало! Особенно если учесть, что в Москве такой графы в платежке не было вообще.

Что же, москвичам мусор вывозят бесплатно, а с жителей Подмосковья берут по полной? Конечно, это не так. Дело в том, что в столице обращение с ТКО уже заложено в тариф "обслуживание и ремонт жилья". Поэтому отдельной "мусорной" строки нет. Впрочем, это скоро изменится - дело в том, что так называемую мусорную реформу, которая реализуется по всей стране с 2019 года, в Москве отложили до 2022-го. Столичные власти готовятся к ее внедрению, так что с 1 января новая графа появится и в платежках москвичей. С "квадрата" жилой площади нужно будет платить 7,27 рубля, а вот графа "содержание и ремонт", наоборот, подешевеет. Сейчас даже с "мусорной" составляющей, выведенной в отдельную строку, обслуживание и ремонт жилья в Подмосковье нередко обходится дороже, чем в Москве. В некоторых муниципалитетах с квадратного метра берут более 40 рублей, хотя городской тариф в Москве - 31,89 рубля.

Зато жители Подмосковья экономят по сравнению с москвичами на капремонте. В Москве я платил с "квадрата" почти 20 рублей. А в Подмосковье всего 9,07! Это что же, за МКАД стройматериалы вдвое дешевле? Нет, объясняет "РГ" исполнительный директор национального центра "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов. "В подавляющем большинстве регионов взносы на капитальный ремонт ниже реальных, экономически обоснованных. Московская область в этом вопросе не исключение", - подчеркивает он.

Многие аварии в сфере ЖКХ связаны с тем, что инфраструктура крайне изношена, а денег на ее ремонт е хватает из-за заниженных тарифов

Устанавливать тариф регионы могут сами, и многие, опасаясь взваливать на людей высокую плату, занижают цифру. Но в итоге и капремонт идет не теми темпами, какие хотелось бы иметь жителям, так как не хватает денег. А разом кардинально повысить тариф мешает предельный индекс роста, устанавливаемый на федеральном уровне. "Поэтому в регионах, где первоначальный взнос был низким, поднять его до экономически обоснованного сложнее, чем установить изначально. Москва в этом смысле сразу пошла по пути установления такого взноса, которого в среднем хватает на ремонт", - считает Сохранов.

Впрочем, Подмосковье уже решило сократить разрыв с Москвой - с 1 января капремонт в регионе подорожает с 9,07 до 12 рублей.

Губит людей вода

Продолжаю изучать свою платежку. За кубометр холодной воды с меня берут 21,95 рубля. А за водоотведение, то есть канализацию, уже 48,11 за тот же куб. Получается, отправка воды на очистные сооружения стоит вдвое дороже, чем подача этой воды до крана? Ищу московский квиток, и точно - в столице за воду начисляют 43,57 рубля за куб, а канализация стоит дешевле, всего 32,02 рубля. Это что, в Москве и Подмосковье вода разная?

На помощь снова приходит Сергей Сохранов. Он объясняет, что поставщики коммунальных ресурсов у нас, как и во многих других странах мира, не могут сами устанавливать тарифы. Делают они это вместе с региональными властями, и в этот момент решается сложная задача - удержать цену на минимальном уровне, но и не допустить того, чтобы не на что было менять старые трубы, обновлять оборудование и платить достойные зарплаты сотрудникам. Причем не только начальникам, но и простым рабочим.

"В конечном итоге стоимость ресурса зависит от изношенности инфраструктуры и инженерного оборудования, технологии процесса изготовления, стоимости компонентов и других факторов, - перечисляет эксперт. - В зависимости от них каждое предприятие защищает свой тариф в уполномоченном органе власти, который совместно с антимонопольным ведомством проверяет достоверность представленных расчетов. Поэтому и получается, что у каждого предприятия свой тариф и нет единообразия не то что на уровне одного субъекта, но и внутри одного муниципалитета".

И это правда - даже в моей Лобне тариф на тепло отличается у разных котельных. В моем доме с крышной котельной он один, а в соседнем, который топится от крупной котельной на целый микрорайон, - уже другой. С водой история похожая - например, в Подмосковье ее часто берут из подземных источников, а в Москве из рек и водохранилищ. При этом в подмосковных городах может не быть собственных очистных сооружений - стоки гонят по трубам в соседние муниципалитеты, используя канализационно-насосные станции. В результате тарифы получаются разные, поскольку сама технология получения ресурса разная. Поэтому и в Лобне у меня цена на воду ниже, чем в столице, а водоотведение дороже. Стоки ведь еще надо гнать в другой город с помощью насосов, а это стоит денег.

Эксперты подчеркивают, что в такой ситуации власти нередко попадают в ловушку - чтобы избежать критики со стороны людей из-за роста тарифов, настаивают на сохранении старых расценок или их минимальном росте. А потом получают коммунальные аварии и в целом низкое качество услуг. "Значительное количество аварий в сфере ЖКХ связано как раз с тем, что инфраструктура крайне изношена, а получаемой платы из-за заниженных тарифов не хватило на то, чтобы выделить достаточно средств на модернизацию и ремонт", - говорит Сохранов.

Конкретно

Полезные адреса

Комитет по ценам и тарифам Подмосковья - ktc.mosreg.ru;

Департамент экономической политики и развития Москвы (отвечает за тарифы) - mos.ru/depr.

Кстати

Что почем?

Тарифы могут отличаться не только в соседних городах и районах, но даже в соседних домах. Например, в одном используют мусоропровод, а в соседнем его заварили - за счет этого у последнего тариф "обслуживание и ремонт" будет на пару рублей с "квадрата" ниже. А еще эта графа стоит дешевле для жильцов первых этажей в многоэтажках - они ведь не пользуются лифтом, а его обслуживание кроется как раз в этой графе.

Кроме того, на тарифы могут влиять сами жильцы. На общедомовом собрании, например, можно проголосовать за увеличение стоимости обслуживания и ремонта. Тогда управляющая компания на дополнительные средства сможет нанять садовника или выложить подъезд мраморной плиткой - любой каприз за ваши деньги.