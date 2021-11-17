Под Воронежем при пожаре погибли мать и четверо детей

В Воронежской области в результате пожара в частном доме погибли четверо детей и их мать, еще один ребенок не найден. Начата процессуальная проверка случившегося, которую контролирует прокуратура области, сообщает сайт ведомства.

Пожар случился в селе Костово Ольховатского района. Примерно в 6:30 на улице Центральной загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. По данным МЧС региона, пожар был потушен 7:50. Огнем поврежден весь дом размером 7 на 8 метров, обрушилась кровля.

В настоящее время известно, что погибла 33-летняя мать пятерых детей. Также при разборе завалов найдены тела четверых ее детей. Один ребенок, по информации прокуратуры, не обнаружен.

Как уточнили в прокуратуре области, многодетная семья стояла на профилактическом учете, затем была снята с него. Уже после этого, в ноябре, мать привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.