Покупатель автомобиля вправе в любой момент отказаться от услуг техпомощи

Московский областной суд сделал разъяснение: потребитель, заключивший одновременно с покупкой машины договор о технической помощи на дорогах, вправе в любое время отказаться от его исполнения. Для этого достаточно будет возместить другой стороне фактически понесенные ею расходы.

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В качестве примера в бюллетене Московского областного суда приведено дело гражданина К., которого в автосалоне заставили вместе с автомобилем купить еще услугу технической помощи на дорогах. Полис на два года стоил 107 тысяч рублей. Без этого человеку отказывались продавать машину, так что выбор у человека был простой: либо покупай с довеском, либо уходи. Гражданин выбрал третий путь: оплатить, но потом отказаться. Ведь строго по закону он был прав.

"Истец, не воспользовавшись услугами помощи на дорогах и желая в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, направил ответчику письменное уведомление с требованием о возврате денежных средств, уплаченных по договору, - рассказывают в Московском областном суде. - Поскольку требование К. не было удовлетворено ответчиком в добровольном порядке и ответчиком не представлено доказательств фактически понесенных расходов по исполнению договора, судебная коллегия пришла к выводу о взыскании с ответчика в пользу К. денежных средств, уплаченных по договору, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов".

Иными словами, коммерсанты, считавшие себя ушлыми, в конечном счете оказались должны человеку гораздо больше, чем взяли с него. Проще было сразу вернуть деньги. Или вообще не навязывать своих услуг.