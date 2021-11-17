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17.11.2021 15:38
Рубрика: Власть

Рафик Загрутдинов: Пандемия не скажется на сроках переселения по программе реновации жилья

Текст: Любовь Проценко

Пандемия не скажется на сроках переселения по программе реновации жилья, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"Несмотря на увеличившуюся стоимость стройматериалов и дефицит рабочих из-за пандемии коронавируса, строительство жилья по программе реновации ведется с опережением планов. Только по итогам этого года будет введен в эксплуатацию 91 дом площадью 1,1 миллиона квадратных метров", - сказал Загрутдинов.

По его словам, такие темпы строительства позволят только в этом году предоставить жилье 36 тысячам участников программы реновации. Всего же уже переехали в новые квартиры более 44 тысяч москвичей.

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