Рафик Загрутдинов: Пандемия не скажется на сроках переселения по программе реновации жилья

Пандемия не скажется на сроках переселения по программе реновации жилья, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Несмотря на увеличившуюся стоимость стройматериалов и дефицит рабочих из-за пандемии коронавируса, строительство жилья по программе реновации ведется с опережением планов. Только по итогам этого года будет введен в эксплуатацию 91 дом площадью 1,1 миллиона квадратных метров", - сказал Загрутдинов.

По его словам, такие темпы строительства позволят только в этом году предоставить жилье 36 тысячам участников программы реновации. Всего же уже переехали в новые квартиры более 44 тысяч москвичей.