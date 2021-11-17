Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках по программе реновации в Москве

Осмотрев дом, построенный в центре столицы на улице Бауманской, 47 стр. 1, мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что на таких стройках должно быть уменьшено количество мигрантов.

"Другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", - сказал глава города, обращаясь к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину. И посоветовал: "Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства". По словам Добашина, "Крост" за последний год уже уменьшил на 15 процентов на своих стройплощадках количество строителей из-за рубежа и это процесс набирает темпы. По его словам, строители с хорошей квалификацией на их объектах получают около 120-150 тысяч рублей. "Это зарплата для москвичей, не для мигрантов", - согласился Собянин.

Напомним, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства жилья Андрей Бочкарев недавно поделился, что московские строители уже разрабатывают планы модернизации строительного процесса, которые позволят вести его без привлечения труда мигрантов. Собянин поддерживает стройкомплекс в этом. "Жилье должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной, а на заводской площадке. Это увеличивает производительность труда, уменьшает количество людей, которое требуется", - сказал он сегодня.

Сам же дом на улице Бауманской, по мнению главы города, практически готов принять новоселов. Но начнется переселение в январе 2022 года, когда не останется никаких недоделок. Переедут сюда жители трех домов - участники программы реновации с Госпитального вала. Их новый дом шести-десяти переменной этажности получился очень красивым. С арочными окнами и фасадом, облицованным черно-белой клинкерной плиткой, построен в виде буквы П, что позволило создать для него двор с ограниченным доступом для машин. Его пространство большей частью отдано под детские и спортивные площадки, зеленые зоны отдыха и цветники. Но и автовладельцы в обиде не останутся - для них в доме имеется подземный паркинг, купить машино-место в котором участники программы реновации могут с 40-процентной скидкой. Спуститься к авто жители смогут на лифте со своего этажа.

Первые этажи, как и во всех домах, построенных по реновации, нежилые. В них могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, а также центр информирования населения. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа с санитарным узлом, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики. В каждой секции оборудуют лифты грузоподъемностью 400 и 1000 кг.

Новостройка отлично вписалась в окружающую застройку Басманного района, а ведь это самый центр Москвы и требования к новым объектам здесь повышенные. Но проектировщики и застройщик сумели не просто исполнить их, по итогам 2020 года дом получил архитектурную премию за лучшее архитектурно- градостроительное решение жилого дома стандарт-класса.

Собянин напомнил, что всего в программу реновации в Басманном районе столицы включено 26 домов, для строительства переселенцев из которых подобрано пять "стартовых" площадок. Четыре дома уже находятся в проектировании и строительстве. Всего же в столице с 2017 года, когда стартовала эта программа, уже переехали в новые квартиры более 44 тысяч москвичей. За пятнадцать же лет новоселья справят более 1 миллиона горожан, которые проживают сейчас в 5173 домах, идущих под снос.