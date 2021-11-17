Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках по программе реновации в Москве

Новости

Патрушев и Вольфович обсудили Военную доктрину Союзного государства 16:04
Ученые нашли связь между высоким давлением и дефицитом одного витамина 16:03
МХАТ снял с репертуара спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин" 15:56
В Москве начали оцифровку всех дорог 15:56
Путин: Потенциал сотрудничества России и Узбекистана не исчерпан 15:52
Рафик Загрутдинов: Пандемия не скажется на сроках переселения по программе реновации жилья 15:38
Госдума приняла в I чтении законопроект о праве РФ на "золотую акцию" 15:36
Эксперты подтвердили применение Польшей химических веществ на границе 15:30
Создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн госпитализирован в реанимацию 15:24
Эксперты подсчитали, сколько автопроизводители зарабатывают в секунду 15:16
В России к 2024 году появятся три крупных биоресурсных центра 15:03
Лавров: Россия готова поставлять Молдавии вакцины от коронавируса 14:59
Мосбиржа объявила о запуске утренних торгов 14:56
Роулинг "отменили": писательницу не позвали на юбилей "Гарри Поттера" 14:47
Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках реновации 14:46
Путин указал обозначить пределы допустимого в генетике 14:38
Путин подпишет указ по ценным растениям 14:33
Генпрокурор Игорь Краснов погасил новую марку к 300-летию прокуратуры 14:25
В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты с QR-кодом 14:24
Собянин: Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась на 1 тысячу коек 14:24
СК Беларуси оценил действия польских силовиков в отношении мигрантов 13:54
Госдума повысила лимит накоплений ФНБ с 7% до 10% ВВП 13:52
Кабмин направит почти 1,4 млрд рублей на помощь аграриям Дальнего Востока 13:40
"Гомельтранснефть" ограничил прокачку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу 13:37
Новорожденных в России будут проверять на СМА и еще 35 болезней 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Федермессер: Нарушение этики в отношениях "врач-больной" - это бич медицины
Федермессер: Нарушение этики в отношениях "врач-больной" - это бич медицины
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 15:47
Рубрика: Экономика

Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках по программе реновации в Москве

Текст: Любовь Проценко
Осмотрев дом, построенный в центре столицы на улице Бауманской, 47 стр. 1, мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что на таких стройках должно быть уменьшено количество мигрантов.

"Другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", - сказал глава города, обращаясь к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину. И посоветовал: "Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства". По словам Добашина, "Крост" за последний год уже уменьшил на 15 процентов на своих стройплощадках количество строителей из-за рубежа и это процесс набирает темпы. По его словам, строители с хорошей квалификацией на их объектах получают около 120-150 тысяч рублей. "Это зарплата для москвичей, не для мигрантов", - согласился Собянин.

Андрей Бочкарев: Столичные стройки готовятся отказаться от использования труда мигрантов

Напомним, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства жилья Андрей Бочкарев недавно поделился, что московские строители уже разрабатывают планы модернизации строительного процесса, которые позволят вести его без привлечения труда мигрантов. Собянин поддерживает стройкомплекс в этом. "Жилье должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной, а на заводской площадке. Это увеличивает производительность труда, уменьшает количество людей, которое требуется", - сказал он сегодня.

Сам же дом на улице Бауманской, по мнению главы города, практически готов принять новоселов. Но начнется переселение в январе 2022 года, когда не останется никаких недоделок. Переедут сюда жители трех домов - участники программы реновации с Госпитального вала. Их новый дом шести-десяти переменной этажности получился очень красивым. С арочными окнами и фасадом, облицованным черно-белой клинкерной плиткой, построен в виде буквы П, что позволило создать для него двор с ограниченным доступом для машин. Его пространство большей частью отдано под детские и спортивные площадки, зеленые зоны отдыха и цветники. Но и автовладельцы в обиде не останутся - для них в доме имеется подземный паркинг, купить машино-место в котором участники программы реновации могут с 40-процентной скидкой. Спуститься к авто жители смогут на лифте со своего этажа.

Первые этажи, как и во всех домах, построенных по реновации, нежилые. В них могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, а также центр информирования населения. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа с санитарным узлом, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики. В каждой секции оборудуют лифты грузоподъемностью 400 и 1000 кг.

Новостройка отлично вписалась в окружающую застройку Басманного района, а ведь это самый центр Москвы и требования к новым объектам здесь повышенные. Но проектировщики и застройщик сумели не просто исполнить их, по итогам 2020 года дом получил архитектурную премию за лучшее архитектурно- градостроительное решение жилого дома стандарт-класса.

Рафик Загрутдинов: Пандемия не скажется на сроках переселения по программе реновации жилья

Собянин напомнил, что всего в программу реновации в Басманном районе столицы включено 26 домов, для строительства переселенцев из которых подобрано пять "стартовых" площадок. Четыре дома уже находятся в проектировании и строительстве. Всего же в столице с 2017 года, когда стартовала эта программа, уже переехали в новые квартиры более 44 тысяч москвичей. За пятнадцать же лет новоселья справят более 1 миллиона горожан, которые проживают сейчас в 5173 домах, идущих под снос.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

Главное сегодня

Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии
"Роскосмос" и NASA достигли согласия по возобновлению "перекрестных" полетов
Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках реновации
Кабмин обновил перечень районов Крайнего Севера
В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты с QR-кодом
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью