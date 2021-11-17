Собянин: Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась на 1 тысячу коек

Загрузка коронавирусных больниц в Москве уменьшилась на одну тысячу коек, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Ситуация с COVID-19 улучшается, за последние три дня разгрузили тысячу коек больничных", - сказал Собянин журналистам.

До объявления нерабочей недели ежесуточно выявляли в Москве по шесть-восемь тысяч новых пациентов с коронавирусом. Принятые меры позволили улучшить эпидситуацию в городе, и за последние 24 часа в столице зафиксировали 2 966 случаев инфицирования. Поправились от коронавируса более 1,7 млн жителей столицы. При этом полную вакцинацию в Москве прошли почти 5,5 млн человек, а коллективный иммунитет в городе на данный момент составляет 65,5%.