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17.11.2021 14:24
Рубрика: Власть

Собянин: Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась на 1 тысячу коек

Текст: Любовь Проценко

Загрузка коронавирусных больниц в Москве уменьшилась на одну тысячу коек, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Ситуация с COVID-19 улучшается, за последние три дня разгрузили тысячу коек больничных", - сказал Собянин журналистам.

До объявления нерабочей недели ежесуточно выявляли в Москве по шесть-восемь тысяч новых пациентов с коронавирусом. Принятые меры позволили улучшить эпидситуацию в городе, и за последние 24 часа в столице зафиксировали 2 966 случаев инфицирования. Поправились от коронавируса более 1,7 млн жителей столицы. При этом полную вакцинацию в Москве прошли почти 5,5 млн человек, а коллективный иммунитет в городе на данный момент составляет 65,5%.

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