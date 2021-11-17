У 5 процентов москвичей после экспресс-тестирования подтвержден COVID-19

В Москве открытие новых пунктов позволило увеличить объемы экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах города за месяц более чем в два раза. Сейчас в столице работает 71 пункт, где можно сдать экспресс-тест. Уже прошли экспресс-тестирование около 200 тысяч москвичей, у 5% из них после проведения ПЦР-теста подтвердилась инфекция. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "Бесплатное экспресс-тестирование для всех желающих - очень важный шаг в борьбе с COVID-19. Увеличение количества пунктов в общественных местах по всему городу до 71 позволило нарастить объемы экспресс-тестирования более чем в два раза по сравнению с первой половиной октября. Сейчас ежедневно экспресс-тесты делают более 7 тысяч горожан, а всего быструю диагностику в общественных местах прошли почти 200 тысяч человек, у 5% из них после проведения ПЦР-теста подтвердилась инфекция. Благодаря такой практике повысилась выявляемость людей с заболеванием на ранних стадиях или болеющих бессимптомно - это помогает своевременно начинать лечение и прерывать цепочки распространения вируса".

Сделать экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого нужен только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.

Напомним, на сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" появилась возможность заранее заполнить заявку на экспресс-тестирование на COVID-19 в одной из точек по всему городу. После ее заполнения в приложении будет сформирован QR-код заявки, который можно будет предъявить в любом из центров экспресс-тестирования. Это поможет сэкономить время как желающим пройти экспресс-диагностику, так и администраторам центров проведения экспресс-тестирования. По этому же QR-коду заявки на месте можно будет сразу получить результат теста. Горожане по-прежнему могут заполнить заявку на экспресс-тест и прямо на месте.

Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания - после него у человека сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. Жителей попросят оставаться дома до получения результата - он придет в течение суток в СМС, а также отобразится в электронной медкарте. Если результат ПЦР-теста окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным. К пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты. При отрицательном результате ПЦР-теста и при отсутствии симптомов заболевания человек считается здоровым.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции - это быстрая диагностика, которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности выявить у человека COVID-19, однако его результат не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания. Диагноз "коронавирусная инфекция" должен поставить медицинский работник, проведя ПЦР-тестирование. Экспресс-тестирование проводится по той же технологии (взятие мазка из носа), что и ПЦР, но для получения результата биоматериал сразу помещают в специализированный раствор и тест-систему.

Полный список точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 опубликован на портале mos.ru.