В ДТП на севере Москвы пострадали три человека

На севере столицы произошло крупное ДТП. Из-за аварии перекрыт съезд с М-11 на внешнюю сторону МКАД. Пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

По данным соцсети, при съезде с Северо-Восточной хорды на МКАД, водитель автомобиля "ГАЗель" не справился с управлением. Он совершил наезд на ограждение проезжей части, в результате чего автомобиль опрокинулся. Один из участников ДТП - автобус частного перевозчика Московской области.

По предварительной информации, погибших в ДТП нет, но травмы получили три пассажира. Одну пострадавшую женщину госпитализировали в медучреждение. Еще двоих осматривают медики. Отметим, что в обстоятельствах разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.