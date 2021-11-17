В Красногорске задержали вора за кражу четырех велосипедов

Вор в Красногорске проникал в подъезды многоквартирных домов и похищал велосипеды, оставленные на лестничных площадках без присмотра. Подробности дела сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Таким образом злоумышленник похитил четыре велосипеда общей стоимостью более 100 тысяч рублей.

Полицейские изучили камеры видеонаблюдения и задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 41-летний житель Республики Мордовия. Велосипеды он сдал в скупку, а деньги успел потратить.

Задержанный взят под стражу, ему грозит пять лет лишения свободы.