В Липецке водитель выгнал из автобуса школьника без маски

В Липецке следователи начали проверку инцидента в одном из городских автобусов, где водитель выгнал из салона школьника, у которого не было денег на проезд и защитной маски.

Как сообщили в СУ СК по Липецкой области, видеозапись конфликта была размещена в социальных медиа и стала поводом для проверки инцидента. На кадрах отчетливо видно, что водитель потребовал от школьника оплату проезда, а также надеть маску. Тот, не имея ни денег, ни маски, вынужден был выйти из автобуса.

Всех очевидцев этого случая следователи попросили обратиться в следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области по телефону: 8 (4742) 35-70-03.